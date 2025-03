Porto abre vagas para Programa de Estágio com bolsa de R$ 2.410

A Porto, empresa do setor de seguros, está com inscrições abertas para a primeira onda do Programa de Estágio 2025. Ao todo, são 28 vagas distribuídas entre as unidades de negócio Porto Seguro, Porto Bank e Porto Serviço. As oportunidades são para atuação em São Paulo, nos modelos presencial e híbrido, com início previsto para junho deste ano.

“Acreditamos no potencial das pessoas e reforçamos que cada um importa. Buscamos oferecer um ambiente acolhedor e desafiador, onde os estagiários possam dar um passo importante no início de suas carreiras”, afirma Patrícia Coimbra, diretora de Gente e Cultura da Porto.

No ano passado, mais de 40 estagiários foram contratados e, segundo a executiva, a expectativa é manter o ritmo de crescimento e desenvolvimento de talentos em 2025.

Quais são os requisitos?

Para se candidatar, é necessário estar matriculado em um curso de ensino superior, com previsão de formatura entre julho de 2026 e julho de 2027. A empresa não estabelece limite de idade, nem exige experiência anterior ou domínio de um segundo idioma.

As vagas são direcionadas a cursos específicos, conforme a área de atuação, abrangendo graduações como Comunicação, Finanças, Tecnologia, Engenharia, Administração, entre outras.

Quais são os benefícios?

Os estagiários da Porto contam com uma bolsa auxílio de R$ 2.410, além de um pacote de benefícios que inclui:

Vale-refeição

Vale-transporte

Plano de saúde

Convênio farmácia

Seguro de vida

Wellhub (plataforma de bem-estar)

Desconto em produtos e serviços das marcas da companhia

Como se inscrever?

As inscrições estão abertas até o dia 15 de abril de 2025. Os interessados devem acessar o site oficial do programa.

A Porto reforça que valoriza a diversidade em seu ambiente de trabalho e incentiva a candidatura de mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIAP+. “A Porto está em busca de estudantes que se identificam com sua essência, que tenham visão integrada, criatividade, parceria e conexão com as tendências de mercado”, afirma Coimbra.