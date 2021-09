PicPay tem mais de 200 vagas, com opções de trabalho remoto

O aplicativo de pagamentos PicPay tem mais de 220 vagas abertas em regime remoto e presencial para candidatos interessados em trabalhar em São Paulo ou Recife.

As posições são para diferentes áreas de atuação, como desenvolvimento, produtos, engenharia de confiabilidade de sites (SRE), cloudops, mobile, open banking, dados, UX, CRM, RH, vendas, arquitetura de sistemas, compras, entre outras.

A área de tecnologia é uma das mais promissoras em abertura de vagas do país. Há estimativas de um déficit de 260.000 profissionais.

Candidatos de qualquer região do Brasil e de fora do país podem participar do processo seletivo. Para isso, basta acessar este link.

Entre os benefícios da empresa, estão assistência médica ou odontológica, seguro de vida e Gympass e PicPay.