PicPay investe em tecnologia e abre 450 vagas, com opções de home office

O PicPay, fintech que já tem mais de 40 milhões de usuários em seu aplicativo, abrirá ao longo do primeiro trimestre mais de 450 vagas em tecnologia.

Elas são voltadas para profissionais de ciência de dados e de engenharia de software. Serão selecionadas pessoas em diferentes estágios de carreira, incluindo posições de liderança.

As posições também estão abertas para regime remoto. Ou seja, candidatos de qualquer região do Brasil - ou até de fora do País - podem concorrer às vagas.

A área de Tecnologia da empresa compreende as disciplinas de Desenvolvimento de Software, Produto, Design de Produto, Inteligência Artificial e Engenharia de Dados.

O crescimento da área no PicPay ilustra como o setor de tecnologia tem se expandido no país, inclusive com aumento no salário ofertado. Em São Paulo, por exemplo, um levantamento da empresa Catho mostra que as vagas em tecnologia cresceram cerca de 600% em 2020.

Todo esse movimento é contrário ao que tem acontecido na economia brasileira, que devido à crise do coronavírus tem registrado forte desemprego.

Inscrições: as oportunidades serão anunciadas na página de carreira do PicPay e também no Linkedin da companhia.