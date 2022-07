Pagar o médico: você consegue encontrar o erro desta frase?

O verbo pagar, à visão tradicional, só aceita objeto indireto de pessoa. Em termos muitos simples, "pagar algo a alguém":

"Pagamos a dívida aos músicos."

"Pagarei o aluguel ao proprietário."

Celso Luft expõe:

"Pagar deriva de paz: apazígua-se ou pacifica-se o credor pagando-lhe."

Apesar de largo uso na fala e até na Literatura a construção "Pagar o médico", é adequada - em processos seletivos - a regência tradicional:

"Pagar ao médico."

"Pagar ao servidor federal."

"Pagar-lhes."

Lembre-se de que aí acima o oblíquo lhe tem a função de objeto indireto.

VEJA TAMBÉM:

Transitivos diretos

No mundo da famosa “paixão nacional”, o Futebol, alguns verbos normalmente driblam locutores, escritores, torcedores e falantes. Não são raras expressões como:

“Assista os jogos do seu time pelo canal XIS.”

“Parece que a substituição agradou o jovem torcedor.”

“É impressionante como os jogadores não obedecem o técnico.”

Por questões de Gramática Normativa, o verbo “assistir”, no sentido de ver, exige a preposição A; é transitivo indireto: “Assistamos aos jogos pelo canal TAL.”.

Caso o complemento fosse uma expressão no gênero feminino, crase ocorreria com a preposição e o artigo: “Assistamos às partidas pelo canal TAL.”

No mesmo time da transitividade indireta, exigindo a preposição “a”, joga o verbo “agradar”, no sentido de satisfazer: “Parece que a substituição agradou ao jovem torcedor.”

Complementando o trio de comuns transitivos indiretos, aparece o verbo obedecer, ligado obrigatoriamente à preposição “a”: “É impressionante como os jogadores não obedecem ao técnico, mas obedecem à assistente.”

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.