Os seis comportamentos que colocam líderes à frente em qualquer cenário

Líderes do mundo inteiro buscam entender como motivar pessoas a estarem verdadeiramente engajadas e dispostas a seguir uma visão.

Para David Grossman, CEO da consultoria The Grossman Group, a resposta está em liderar com mais humanidade, cultivando relações reais, confiança e apoio genuíno. A pandemia acelerou essa mudança e revelou o poder de admitir dúvidas, pedir ajuda e se mostrar como pessoa. As informações foram retiradas do site The Grossman Group.

Veja as seis atitudes que fazem os líderes saírem à frente na carreira.

1. Autocuidado para sustentar o ritmo

Líderes que cuidam de si mesmos conseguem ter energia e resiliência para lidar com as demandas atuais. Ignorar esse cuidado resulta em fadiga diante do volume constante de mudanças.

2. Escuta profunda e sensibilidade ao que importa

A escuta ativa ajuda a captar as necessidades reais dos funcionários e equilibrar essas expectativas com as prioridades da empresa. Sem isso, iniciativas avançam sem compreensão nem adesão.

3. Humanidade e vulnerabilidade

Quando líderes compartilham reflexões pessoais e aspiram a conexões reais, atraem as pessoas e aumentam o engajamento. Os times precisam se sentir conectados ao líder para segui-lo com confiança.

4. Segurança psicológica para inovar

Criar um ambiente onde todos possam assumir riscos e expressar suas verdades é fundamental para soluções criativas e inovação. Respeito às diferenças culturais, étnicas e pessoais é indispensável para formar equipes verdadeiramente engajadas.

5. Comunicação que gera confiança

A comunicação eficaz envolve mensagens certas no momento certo, clareza de contexto, transparência, escolha dos canais adequados e respostas honestas. Falar com o coração torna a comunicação mais humana e impactante.

6. Storytelling e escuta de histórias

Histórias ajudam a dar sentido ao trabalho e superar a fadiga causada por mudanças contínuas. Ouvir as histórias dos outros fortalece vínculos, gera pertencimento e ajuda cada profissional a trazer sua melhor versão.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

