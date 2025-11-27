Os seis comportamentos que colocam líderes à frente em qualquer cenário

Following the team manager card vector illustration. Human hand gesture with finger indicating direction in trendy halftone retro collage mixed media 90s style. Concept of team direction, business decision, leadership, guidance or strategy.
Redação Exame
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09h27.
Líderes do mundo inteiro buscam entender como motivar pessoas a estarem verdadeiramente engajadas e dispostas a seguir uma visão.
Para David Grossman, CEO da consultoria The Grossman Group, a resposta está em liderar com mais humanidade, cultivando relações reais, confiança e apoio genuíno. A pandemia acelerou essa mudança e revelou o poder de admitir dúvidas, pedir ajuda e se mostrar como pessoa. As informações foram retiradas do site The Grossman Group.
Veja as seis atitudes que fazem os líderes saírem à frente na carreira.
Transforme sua forma de liderar e conquiste resultados reais. Garanta agora sua vaga na masterclass Liderança Transformadora. Inscreva-se aqui
Líderes que cuidam de si mesmos conseguem ter energia e resiliência para lidar com as demandas atuais. Ignorar esse cuidado resulta em fadiga diante do volume constante de mudanças.
A escuta ativa ajuda a captar as necessidades reais dos funcionários e equilibrar essas expectativas com as prioridades da empresa. Sem isso, iniciativas avançam sem compreensão nem adesão.
Quando líderes compartilham reflexões pessoais e aspiram a conexões reais, atraem as pessoas e aumentam o engajamento. Os times precisam se sentir conectados ao líder para segui-lo com confiança.
Criar um ambiente onde todos possam assumir riscos e expressar suas verdades é fundamental para soluções criativas e inovação. Respeito às diferenças culturais, étnicas e pessoais é indispensável para formar equipes verdadeiramente engajadas.
Seja o líder que o mercado procura: preparado, inovador e inspirador. Participe da próxima turma e conecte-se a grandes empresas. Clique aqui e saiba mais
A comunicação eficaz envolve mensagens certas no momento certo, clareza de contexto, transparência, escolha dos canais adequados e respostas honestas. Falar com o coração torna a comunicação mais humana e impactante.
Histórias ajudam a dar sentido ao trabalho e superar a fadiga causada por mudanças contínuas. Ouvir as histórias dos outros fortalece vínculos, gera pertencimento e ajuda cada profissional a trazer sua melhor versão.
Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.
A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.
Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.