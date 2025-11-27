Esta é a técnica número 1 que grandes líderes fazem para liberar o potencial criativo das equipes

A criação de um ambiente em que profissionais se sintam à vontade para pedir ajuda, sugerir ideias e questionar práticas sem medo de punição é decisiva para impulsionar inovação e adaptação organizacional.

Uma pesquisa da consultoria McKinsey mostra que esse clima depende diretamente de líderes preparados para demonstrar comportamentos específicos. O estudo revela ainda que investir em desenvolvimento de liderança amplia a segurança psicológica e melhora o desempenho das equipes. As informações foram retiradas do site McKinsey.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar

O papel da liderança na criação de um clima positivo

A pesquisa aponta que um clima de equipe positivo é o principal fator para fortalecer a segurança psicológica. Esse clima acontece quando membros da equipe valorizam as contribuições uns dos outros, demonstram cuidado e têm voz ativa nas decisões do grupo.

Líderes influenciam diretamente esse clima ao adotar comportamentos consultivos e de apoio, deixando de lado práticas autoritárias, que a pesquisa identifica como prejudiciais. Apenas 43% dos entrevistados afirmam viver um clima verdadeiramente positivo em seus times.

Liderança consultiva

A liderança consultiva ocorre quando o líder consulta os membros da equipe, busca contribuições, solicita opiniões e considera os pontos de vista do time em assuntos que os afetam. Esse estilo tem efeito direto e indireto na segurança psicológica.

Liderança de apoio

A liderança de apoio demonstra preocupação e suporte aos membros da equipe não apenas como profissionais, mas também como indivíduos. Esse comportamento ajuda a criar um clima de equipe positivo, que por sua vez fortalece a segurança psicológica.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann

Liderança desafiadora

A liderança desafiadora incentiva os colaboradores a fazer mais do que imaginam ser capazes, levando-os a reexaminar suposições sobre o trabalho e sobre como podem superar expectativas. Esse estilo só fortalece a segurança psicológica quando já existe um clima positivo, pois sem essa base seus efeitos não são significativos.

Desenvolver líderes para transformar culturas

A pesquisa da consultoria McKinsey destaca que organizações que investem fortemente em desenvolvimento de liderança apresentam líderes mais consultivos, apoiadores e desafiadores. Nesses ambientes, os executivos seniores também são percebidos como 64% mais inclusivos.

Entretanto, nem todos os programas de desenvolvimento entregam resultados semelhantes. O foco deve estar em poucas habilidades que realmente impulsionam comportamentos positivos.

Diálogo aberto

A habilidade de promover diálogo aberto permite que líderes abordem divergências e tratem tensões dentro da equipe, criando espaço para conversas francas e produtivas. Essa competência está entre as mais eficazes para estimular comportamentos positivos que reforçam a segurança psicológica.

Patrocínio profissional

O patrocínio profissional, que consiste em impulsionar o sucesso de outras pessoas antes do próprio, aparece em apenas 26% dos programas de desenvolvimento. Mesmo pouco explorada, essa habilidade fortalece comportamentos consultivos e também aqueles que desafiam a equipe a ir além.

Humildade situacional

A humildade situacional, presente em 36% dos programas, estimula curiosidade e uma mentalidade voltada ao crescimento. Essa capacidade favorece comportamentos consultivos, pois ajuda líderes a manter abertura para aprender, ajustar percepções e considerar novos pontos de vista.

Formação que começa no topo

Desenvolver líderes seniores é essencial para criar segurança psicológica em larga escala. Além das competências básicas, esses líderes precisam cultivar consciência situacional e cultural, compreendendo como normas e percepções variam e influenciam comportamentos.

Aprenda sobre liderança com um especialista

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos

Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns

Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional

Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil