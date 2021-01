“Os milhões de doses da Coronavac”. A frase está certa ou errada?

Um milhão, 2 milhões, 3 milhões, 100 milhões de doses. A concordância deve ser assim, no masculino, já que “milhão” é uma palavra masculina.

Quer virar um expert em oratória? Baixe grátis um e-book da EXAME Academy sobre o assunto

Repito: o artigo, o pronome, o numeral — determinantes de milhão ou milhões — devem concordar no masculino.

“Os 2 milhões de doses chegaram ao estado.”

“Aqueles 2 milhões de doses devem ir para…”

Se o sujeito da oração for “milhão”, a concordância pode ser feita com esse elemento ou por atração com o substantivo posposto. Para exemplificar:

“Duzentos milhões de doses devem ser armazenados.”

“Duzentos milhões de doses devem ser armazenadas.”

Hoje em dia, é mais comum perceber a concordância por atração ao termo feminino:

“Três milhões de assinaturas já foram colhidas.”

“Os 2 milhões de árvores plantadas estão altas e bonitas.”

Evanildo Bechara reforça um ponto importante:

“Note-se que, embora em 1,4 milhão o substantivo esteja no singular, o verbo vai para o plural. Exemplo: Apenas 1,4 milhão de estudantes conseguiram vagas no ensino superior.”

Caro leitor, lembre-se de que os termos “milhar” e “milhão” são masculinos, ou seja, seus determinantes (adjuntos) devem concordar com o masculino:

“Os milhares de pessoas…”

“Os milhões de doses da Coronavac…”

“Esses milhares que estão fazendo…”

“Alguns milhares de vezes já estive em…”

Por fim, deve ser usado o mesmo raciocínio para as palavras “bilhão” e “trilhão”.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS