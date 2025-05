Os executivos brasileiros mais influentes em 2025, segundo consultoria

Em um ano marcado por transformações profundas no mundo corporativo, a consultoria Horse lançou a segunda edição do estudo "Thought Leaders 100", revelando quem são os líderes mais influentes e transformadores do Brasil.

O levantamento utilizou inteligência artificial para processar mais de 50 milhões de dados, entre artigos da imprensa (47 milhões) e interações nas redes sociais — LinkedIn e X (antigo Twitter), que somaram 1,4 milhão de menções e engajamentos, coletadas entre janeiro e dezembro de 2024.

Seja um líder transformador: por R$ 37, este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro

A metodologia do estudo, desenvolvida por economistas e cientistas de dados, atribui uma pontuação total de até 1.000 pontos em três dimensões principais: presença na mídia, engajamento digital e posicionamento do executivo. O resultado é um retrato detalhado de quem está moldando o debate público e influenciando decisões no alto escalão corporativo brasileiro.

Top 25 executivos transformadores

1. Luiza Helena Trajano - Magazine Luiza

2. Milton Maluhy Filho - Itaú Unibanco

3. Mario Leão - Santander

4. Cristina Junqueira - Nubank

5. Roberto Sallouti - BTG Pactual

6. Eduardo Bartolomeo - Vale

7. Gustavo Werneck - Gerdau

8. Tarciana G. Medeiros - Banco Do Brasil

9. Guilherme Benchimol - XP Inc

10. John Rodgerson - Azul Linhas Aéreas

11. Ciro Possobom - VW

12. Gilberto Tomazoni - JBS

13. Fabrício Bloisi - iFood

14. Alê Costa - Cacau Show

15. Ricardo Mussa - Raízen

16. Jean Jereissati - Ambev

17. Fábio Coelho - Google

18. Sidney Klajner - Hospital Einstein

19. Francisco Gomes Neto - Embraer

20. Fernando Modé - Grupo Boticário

21. Christian Gebara - Telefônica Brasil

22. Tania Cosentino - Microsoft

23. Fábio Abdegas Faccio - Lojas Renner

24. Stephane Maquaire - Carrefour

25. Alberto Griselli - TIM

ÚLTIMAS VAGAS: não perca a chance de se juntar aos líderes do amanhã no Pré-MBA em Liderança da Saint Paul + EXAME. Inscreva-se aqui por R$ 37.

Liderança em foco

A presença desses profissionais no ranking vai além de visibilidade: reflete uma capacidade real de liderar em ambientes complexos e dinâmicos. Em um cenário empresarial desafiador, a habilidade de se posicionar, comunicar-se de forma estratégica e representar valores organizacionais tornou-se um diferencial competitivo.

A liderança moderna exige não apenas competência técnica, mas também influência social e responsabilidade institucional. Por isso, executivos que conseguem articular suas visões com clareza, tanto na mídia tradicional quanto nas plataformas digitais, estão ocupando um novo espaço de protagonismo.

Para os profissionais em diferentes níveis de carreira, o ranking aponta uma tendência clara: a liderança visível e estratégica é uma habilidade essencial. Isso implica desenvolver uma comunicação eficaz, entender o impacto da reputação pessoal nas redes e saber usar plataformas como LinkedIn de forma inteligente.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta uma vaga por apenas R$ 37

Curso da Saint Paul sobre liderança está com vagas abertas

Para encabeçar as novas demandas do mercado, as empresas estão procurando líderes mais completos –com habilidades técnicas, humanas e estratégicas de alta performance.

De olho nessa necessidade, a Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, se juntou à EXAME para oferecer o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento de quatro aulas virtuais que ensina as habilidades para ser um líder mais humano e que entrega melhores resultados.

Ao longo de três horas de conteúdo, os alunos vão descobrir o perfil do líder mais procurado pelas empresas, as habilidades mais importantes que o mercado exige e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Resumindo: os participantes recebem um ‘mapa da mina’ para alcançar sucesso como líderes. Tudo isso por apenas R$ 37. Outra boa notícia é que todos que acompanharem até o final receberão um certificado de conclusão, com assinatura da Saint Paul, que pode ser incluído no currículo e no LinkedIn.

Para garantir sua vaga antes que elas acabem, clique aqui ou no botão abaixo.

EU QUERO APRENDER COM A SAINT PAUL A SER UM LÍDER MAIS COMPLETO