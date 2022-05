ONG Fundação Estudar lança edtech com curso de liderança e aulas de Lemann

Nesta terça-feira, a Fundação Estudar dá início ao seu mais novo projeto voltado para educação no Brasil, a Escola de Liderança.

A Escola de Liderança é uma plataforma de educação por assinatura com objetivo de ampliar a visão do jovem sobre as possibilidades e as oportunidades do mercado e desenvolver habilidades essenciais para se destacar profissionalmente por meio de um conteúdos educativos e profissionalizantes com grandes nomes do mercado.

Dentre os conteúdos ofertados, a plataforma oferece uma gama de aulas exclusivas com grandes executivos e lideranças do mercado, como as masterclasses de Jorge Paulo Lemann e Carlos Brito.

Outra função da ferramenta é promover a conexão dos seus assinantes com empresas e com profissionais que se tornam inspirações por já terem grandes conquistas no currículo.

Para Anamaíra Spaggiari, Diretora Executiva da Fundação Estudar, a Escola de Liderança representa uma jornada de autoconhecimento e inteligência emocional que reúne todo o conhecimento da ONG com mais de 30 anos de experiência em seleção e desenvolvimento de talentos do Brasil.

“Utilizamos uma metodologia baseada em Harvard, Stanford e nas melhores universidades do mundo. Nossa metodologia é baseada na crença de ir além do conteúdo para realmente colocar em prática desde o primeiro momento, instigando o jovem a executar, colocar a mão na massa, e tirar as ideias do papel” complementa Anamaíra.

A Fundação Estudar, criada pelo bilionário Jorge Paulo Lemann, é uma organização sem fins lucrativos de fomento a educação.

Através do custeio de bolsas de estudo de graduação e pós graduação nas mais diversas universidades do mundo e agora também através da sua mais nova edtech, a Fundação tenta oferecer uma experiência acadêmica e internacional aos estudantes universitários do Brasil.

Evento de lançamento da plataforma

Para promover o lançamento da Escola de Liderança, a Fundação Estudar terá um gratuito voltado para jovens em início de carreira entre hoje e quinta-feira, 19, com o objetivo de ampliar a visão sobre oportunidades de mercado e permitir o desenvolvimento de habilidades essenciais para que possa se destacar profissionalmente.

Entre as palestrantes confirmadas para o evento de lançamento da plataforma, estão outros nomes do mundo do empreendedorismo e dos negócios do país, como Isabela Matte, CEO, empreendedora e Forbes Under 30 e Lívia Kuga, Head de Atração e Seleção na Stone.

O lançamento de evento da Escola de Liderança ocorre nesta terça-feira, 17 às 19h. Os interessados no evento devem se cadastrar no site oficial do programa com um para receber o link da transmissão por e-mail.

