Cantora e professora? Anitta dará aulas de empreendedorismo na Estácio

Se a cantora Anitta já estava com a sua carreira mais que consolidada como uma das maiores cantoras do Brasil atualmente, a hoje também empresaria está se lançando como professora.

Leia também:

A universidade Estácio anunciou, através das suas redes sociais, um curso livre na instituição intitulado "Anitta Prepara". A divulgação ocorreu na página oficial da Estácio no Instagram.

"As pessoas querem algo que elas não viram antes. Se eu não tivesse esse background de administração, seria bem mais difícil peitar e abrir a minha empresa", diz a cantora no vídeo promocional do curso.

A universidade também criou uma página em seu site oficial para inscrição dos interessados. Na página oficial do curso, que surfa na recente onda de sucesso da cantora com o hit "Envlolver", é indicado que o aluno aprenderá as estratégias que a cantora utiliza em sua empreitada pelo mundo do empreendedorismo e negócios, com lições e ensinamentos da própria Anitta para inovação e marketing.

"Quer descobrir tudo o que fez a Anitta virar top 1 global? Chegou o momento de você aprender as estratégias de empreendedorismo, negócio, inovação e marketing que a fizeram se tornar uma lenda no mundo da música e dos negócios", diz a descrição do curso no site oficial da Estácio.

Na página do curso, a Estácio também informa que irá acontecer uma live de lançamento oficial do curso com a presença da cantora, que irá contar sua trajetória profissional aos novos alunos.

Procurada pela EXAME para fornecer mais detalhes sobre o curso "Anitta Prepara", a Estácio não respondeu os questionamentos até a publicação dessa reportagem.

Como se inscrever para ter aulas com a Anitta

Os interessados no curso livre da Estácio com a Anitta como professora podem realizar a inscrição no site oficial da Estácio. Segundo a página, mais detalhes serão enviados por e-mail após a inscrição.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.