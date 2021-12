OLX abre mais de 190 vagas com trabalho remoto

A OLX Brasil, empresa de compra e venda online, está com mais de 190 vagas abertas, com posições de jovem aprendiz a cargos de gestão. A empresa adotou o formato de trabalho remoto como prioritário e aceita candidatos de todo o Brasil.

As oportunidades são para diversas áreas, como Comercial, Marketing, Estratégia, RH, Operações, Finanças, Engenharia e Produto.

No novo formato de trabalho, as pessoas podem ir ao escritório no máximo duas vezes por semana. E em 2021, mais de 70 pessoas foram contratadas foram das regiões do Rio de Janeiro e São Paulo, onde ficam os escritórios da empresa.

Segundo Andries Oudshoorn, CEO da OLX Brasil, as dinâmicas de trabalho foram adaptadas para o formato de home office, com dinâmicas para fortalecer as relações interpessoais.

"Fazemos encontros on-line uma vez por semana com todos os colaboradores para gerar alinhamento, transparência, segurança e conexão, mesmo à distância”, diz.

Com o modelo remoto, os funcionários contratados receberão suporte técnico e equipamentos para trabalhar em casa.

Confira as vagas no site.

