O valor de um prêmio vai muito além do troféu

Por Beatriz Cara Nobrega

Muito antes de estar no palco recebendo reconhecimentos, eu já usava os prêmios como alavancas de aprendizado. Desde o início da minha carreira, participar de pesquisas de gestão de pessoas sempre foi, para mim, uma oportunidade rara de refletir, sistematizar e aprender. A cada resposta, eu promovia uma análise crítica da prática vigente, confrontando-a com a cultura da empresa, o momento do negócio, a maturidade da liderança e nossa estratégia de longo prazo.

Quando o diagnóstico chegava, ele era tratado com a seriedade de um relatório estratégico. Mergulhava nos dados, extraía insights, construía planos de ação com o time e monitorava a evolução ao longo do tempo. Era um processo vivo, que fomentava decisões mais conscientes e fortaleceu nossa governança em gestão de pessoas.

E quando os ganhadores eram divulgados? Eu lia tudo. Sublinhava aprendizados, catalogava ideias, replicava boas práticas adaptadas à nossa realidade. Esse material se tornava quase um “manual de referência” que ficava na minha mesa o ano todo — provocando e inspirando.

Mais tarde, já como executiva número 1 de RH e Clientes, institucionalizei essa abordagem. Participávamos dos prêmios não só em busca de reconhecimento público, mas como um método consistente de evolução contínua. Crescemos, fomos reconhecidos diversas vezes, e o mais importante: entregamos experiências mais consistentes para colaboradores e clientes, gerando valor real para o negócio.

Hoje, como embaixadora do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas, reafirmo minha convicção: o verdadeiro valor de um prêmio não está apenas na visibilidade que ele proporciona, mas no que ele provoca internamente — nos processos, nas lideranças, nas decisões.

É uma jornada. Um caminho de autoconhecimento organizacional e aprimoramento constante. Que bom seria se mais empresas participassem com esse olhar. Porque reconhecer quem cuida bem de pessoas é urgente. Mas aprender com quem cuida bem de pessoas é ainda mais transformador.

Como participar do Prêmio EXAME?

Para conhecer mais sobre o prêmio Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas, veja o vídeo abaixo e acesse o site da EXAME.