O truque que obriga o ChatGPT a organizar suas prioridades da semana

IA (Longhua Liao/Getty Images)
Redatora
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15h23.
A maioria das pessoas começa a semana com listas enormes de tarefas, compromissos e prazos apertados, mas sem um plano claro de prioridades.
Softwares de agenda ajudam a registrar compromissos, mas raramente trazem ordem lógica ou decisões estratégicas sobre o que realmente merece atenção.
É aqui que a IA entra como aliada. Com o prompt certo, o ChatGPT pode analisar demandas, tempo disponível e urgências para criar um cronograma personalizado.
Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais
O segredo está em pedir mais do que uma simples lista. Em vez de “organize minha semana”, use algo como:
“Atue como um consultor de produtividade. Analise minhas tarefas abaixo e organize-as em ordem de prioridade, com foco no que gera mais impacto. Monte uma agenda semanal equilibrada, separando blocos de tempo para trabalho estratégico, tarefas operacionais e descanso”
Essa estrutura força a IA a agir como um planejador profissional, levando em conta impacto e urgência. O resultado é uma agenda organizada com blocos de tempo e recomendações para otimizar energia e foco.
Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais
Além disso, você pode pedir ajustes, como incluir pausas, priorizar reuniões externas ou reservar blocos de estudo.
A grande vantagem é que o ChatGPT não apenas organiza, ele analisa. A IA considera impacto estratégico e urgência, ajudando a cortar tarefas desnecessárias e distribuir melhor o tempo.
Com isso, a semana deixa de ser uma lista caótica e passa a ser um plano de ação realista.
A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.
Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.
As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.
INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS