Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

O comando secreto do ChatGPT que organiza sua semana inteira em um único parágrafo

Uma frase simples transforma o ChatGPT em um planejador capaz de resumir e priorizar sua semana em segundos

ChatGPT: ferramenta foi treinada a responder de forma autônoma os questionamentos mais diversos (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

ChatGPT: ferramenta foi treinada a responder de forma autônoma os questionamentos mais diversos (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15h39.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

Mesmo com planners, aplicativos de produtividade e agendas digitais, muita gente ainda começa a semana com listas extensas de tarefas, sem clareza sobre prioridades. Isso leva a sobrecarga, procrastinação e uma sensação de nunca estar no controle. 

Mas o ChatGPT pode ajudar a organizar e simplificar tudo em um único parágrafo, economizando tempo e energia mental.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

O prompt que transforma a IA em um planejador pessoal

O segredo está em pedir que a IA analise impacto, prazos e equilíbrio da rotina. Veja um exemplo:

“Analise minhas tarefas e compromissos desta semana e organize tudo em um único parágrafo, com foco em priorizar o que gera maior impacto e distribuir atividades de forma equilibrada. Inclua momentos para descanso e revisão”

Com esse comando, o ChatGPT entrega um resumo estratégico da semana, não apenas uma lista de afazeres. Em vez de 15 itens soltos, você recebe um roteiro narrado com o que fazer e quando, facilitando o foco e o planejamento mental.

Como isso funciona na prática

Exemplo:

“Nesta semana, comece pela entrega do relatório estratégico até quarta-feira, intercale blocos de estudo em IA nas manhãs de terça e quinta, reserve as tardes para reuniões de alinhamento, e sexta-feira finalize revisões e organize próximos projetos, mantendo a noite livre para descanso.”

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Esse estilo de planejamento dá uma visão geral clara, sem a ansiedade de uma lista extensa.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

O truque que obriga o ChatGPT a organizar suas prioridades da semana

O MBA em IA que te torna indispensável no mercado

Mercado saturado? Estas são as profissões (nada óbvias) mais desejadas no momento, segundo estudo

Aprenda com grandes nomes como liderar um time de alta performance com segurança psicológica

Mais na Exame

Mundo

Cinco portugueses, dois coreanos e um suíço identificados entre os mortos em acidente em Lisboa

Negócios

Bosch expande parceria com Alibaba para acelerar digitalização e expandir e-commerce global

Carreira

O truque que obriga o ChatGPT a organizar suas prioridades da semana

English

The next step for an energy drink empire in Brazil: R$ 30 million to grow