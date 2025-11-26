Gen Z e IA: o que realmente importa na carreira — e não é o nome do cargo

A entrada da Geração Z no mercado profissional coincide com um momento de transição acelerada provocado pela inteligência artificial. Enquanto empresas testam novos sistemas, congelam contratações e repensam rotinas, pesquisadores alertam que o cenário exige outra lógica de preparação, segundo o Business Insider.

Para James Ransom, pesquisador da University College London especializado no impacto da IA sobre o trabalho, o foco dos jovens não deveria estar em títulos prestigiados, mas nas tarefas que compõem cada função.

Segundo ele, entender o que pode ser automatizado é o ponto de partida para mostrar como profissionais podem supervisionar e escalar tecnologias de forma eficiente.

A explicação de Ransom se baseia em estudos de instituições como o FMI, a OCDE e o Banco Mundial — órgãos internacionais que acompanham em detalhe como a tecnologia mexe com empregos no mundo todo. Esses grupos começaram a destrinchar cada profissão em tarefas, não em cargos, para entender exatamente quais atividades podem ser feitas por máquinas e quais continuam dependendo de gente. É essa lógica, mais precisa e menos dramática, que guia a visão de Ransom sobre o futuro da Gen Z no mercado. Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37 IA é a habilidade estratégica da geração? Ransom observa que muitas organizações ainda carecem de pessoas capazes de compreender as forças e limitações de modelos de inteligência artificial avançados. Por isso, demonstrar ganhos concretos obtidos com o uso de IA, como tempo economizado, aumento de precisão ou entrega de maior volume de trabalho, se torna uma vantagem competitiva mensurável.

O pesquisador descreve o momento atual como uma janela de oportunidade.

Empresas vivem uma fase na qual a tecnologia amplia a produtividade humana antes de uma possível etapa de enxugamento, quando processos mais maduros podem reduzir equipes.

Apesar dos riscos, Ransom rejeita previsões de colapso iminente ou de utopias tecnológicas.

Para ele, o período em que humanos supervisionam sistemas, o chamado “human-in-the-loop”, em tradução livre "humano-no-circuito”— deve durar de três a cinco anos, reforçando a necessidade de profissionais que combinem domínio técnico e competências sociais.

