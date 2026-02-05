Carreira

O que Jeff Bezos aprendeu sobre frustração e inteligência emocional ao construir a Amazon

O fundador da Amazon explica por que lidar com o desconforto emocional é parte inevitável do crescimento profissional

Elif Ozturk/Anadolu Agency/ Getty Images

Victoria Rodrigues
Estagiária

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15h25.

O sucesso profissional costuma ser vendido como uma experiência quase ideal de fazer o que se ama, trabalhar com propósito e colher reconhecimento. Porém, a realidade é bem menos inspiradora. 

Para Jeff Bezos, fundador da Amazon, essa frustração não é um desvio, é parte estrutural de qualquer trajetória que realmente valha a pena.

Bezos resume essa visão em uma frase simples: “isso faz parte”, uma resposta direta à expectativa de que uma carreira bem-sucedida deva ser prazerosa o tempo todo. Segundo ele, quanto maior o crescimento, menos tempo se passa fazendo o que motivou o início da jornada. 

Entram em cena reuniões intermináveis, decisões estratégicas, gestão de pessoas, conflitos e cobranças. Esse conjunto de exigências é o que Bezos chama de custo emocional e operacional do sucesso. As informações foram retiradas do Inc.

Quando o crescimento traz frustração

Quando a realidade não corresponde ao sonho, muitas pessoas interpretam o desconforto como sinal de erro ou fracasso e acabam desistindo no meio do caminho.

Bezos propõe que o desconforto pode ser, na verdade, um sinal de avanço. O aumento de clientes traz mais reclamações, o crescimento amplia a pressão e novas responsabilidades exigem decisões difíceis. 

Nesse contexto, as partes menos agradáveis do trabalho deixam de ser obstáculos e passam a refletir as consequências naturais do progresso.

Essa percepção ajuda a explicar por que tantas trajetórias promissoras são interrompidas. Não por falta de talento ou preparo técnico, mas pela dificuldade de lidar emocionalmente com a frustração, a cobrança e a complexidade que acompanham o sucesso.

Inteligência emocional como ferramenta de permanência

É nesse ponto que a inteligência emocional deixa de ser um conceito abstrato e passa a ocupar um papel central na carreira. Saber se automotivar diante de adversidades, manter equilíbrio emocional em cenários de alta pressão, interpretar o ambiente com empatia e lidar com conflitos de forma produtiva tornou-se uma habilidade decisiva no mercado de trabalho.

Mais do que evitar o desconforto, a inteligência emocional permite atravessá-lo com consciência, transformando emoções em aliadas da tomada de decisão, da liderança e do crescimento sustentável. Não se trata de eliminar as partes difíceis do trabalho, mas de aprender a operar apesar delas.

