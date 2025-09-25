Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

O que é Quiet Cracking? Conheça o 'burnout' que afeta trabalhadores do modelo híbrido

Entenda como líderes e gestores podem prevenir esse esgotamento com timeboxing, microshifting e uso estratégico da inteligência artificial

Burnout é um problema ascendente na saúde mental corporativa

Burnout é um problema ascendente na saúde mental corporativa

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17h22.

Com o avanço do trabalho híbrido e da inteligência artificial, uma nova forma de burnout começa a preocupar empresas e profissionais: o quiet cracking.

O termo define um esgotamento silencioso em que colaboradores continuam entregando resultados, mas enfrentam níveis alarmantes de estresse e fadiga emocional.

Segundo o State of Hybrid Work, da Owl Labs, 90% dos trabalhadores afirmam que o estresse está igual ou pior do que no ano passado. Além disso, 47% estão inseguros quanto à estabilidade no emprego, enquanto o tempo médio de deslocamento voltou a atingir 62 minutos por dia.

A combinação entre retorno gradual ao escritório — o chamado hybrid creep — e o excesso de reuniões e demandas digitais tem aumentado o risco de burnout silencioso, segundo reportagem da Forbes.

Quiet cracking: o burnout silencioso no ambiente híbrido

Diferente da demissão voluntária, o quiet cracking é silencioso. Os profissionais comparecem às reuniões, entregam tarefas no prazo e mantêm aparente produtividade.

Porém, internamente, enfrentam exaustão física e mental. Para gestores e líderes, esse fenômeno é um alerta: nem sempre a entrega visível reflete o real estado do colaborador.

O maior desafio é que o burnout silencioso não aparece nos relatórios de performance nem nas métricas tradicionais de RH. Ele exige sensibilidade da liderança, escuta ativa e adaptação das rotinas de trabalho.

O papel dos gestores no combate ao burnout

O combate ao quiet cracking exige liderança ativa e consciente. Três ações são essenciais para que gestores possam prevenir o burnout silencioso:

1. Abrir conversas honestas

A base para qualquer mudança está no diálogo. É papel da liderança abrir espaço para conversas francas sobre prazos, sobrecarga e uso da IA. Só com comunicação transparente é possível identificar sinais de exaustão e fazer os ajustes necessários.

2. Adotar ferramentas de gestão de tempo

Técnicas como timeboxing e microshifting não são apenas tendências — são soluções práticas que ajudam profissionais a manter foco, organização e saúde mental. Líderes que incentivam essas metodologias criam times mais produtivos e engajados.

3. Usar IA com propósito

A IA pode ser uma aliada na gestão de tarefas, mas deve ser usada de forma estratégica. Cabe aos gestores definir onde a tecnologia realmente agrega valor e onde ela pode ser evitada para preservar o bem-estar e a criatividade dos times.

Performance com saúde mental

No novo cenário corporativo, a liderança que prospera é aquela que equilibra performance com saúde mental, tecnologia com propósito e metas com humanidade. De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, une-se à Saint Paul, uma das principais escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão.

O treinamento virtual com certificado foi desenvolvido para ensinar:

  • Como se tornar um líder mais completo
  • Habilidades técnicas e interpessoais
  • Estratégias essenciais para liderar no mercado

Durante o curso, os participantes descobrirão qual perfil de líder é mais valorizado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e estratégias para alavancar a carreira rumo a cargos de alta liderança internacional.

O conteúdo completo tem três horas de duração, distribuído em quatro aulas 100% online - sendo a última ao vivo - que equilibram teoria e prática. O investimento é de apenas R$ 37,00.

Por ser totalmente virtual, o treinamento pode ser acompanhado de qualquer lugar do mundo, sem barreiras geográficas. Os concluintes recebem certificado de participação oficial, assinado pela EXAME e Saint Paul, para valorizar o currículo profissional.

[EU QUERO ME INSCREVER NO TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL]

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing LiderançaBranded Marketing

Mais de Carreira

87% da geração Z afirma que IA ajuda a melhorar carreira e produtividade

Eles trabalham sozinhos — e estão construindo empresas milionárias; aqui está o motivo

Escolas de Direito nos EUA adotam IA como competência no currículo

78% das funções em tecnologia exigem habilidades em IA, aponta estudo

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa fecha em queda e perde os 146 mil pontos após renovar recorde na véspera

Mundo

China projeta corte de 7% a 10% nas emissões de carbono até 2035

Inteligência Artificial

Google lança versão mais barata do plano AI Plus em mais de 40 países

Future of Money

Grandes bancos criam aliança para lançar 'euro digital' e aproveitar onda das stablecoins