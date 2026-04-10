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Liderança em crise: 49% preferem um bom chefe a um salário alto, indica levantamento

Dados revelam que características como empatia, comunicação e reconhecimento estão entre os principais fatores para equipes mais satisfeitas e produtivas

Empatia, comunicação e reconhecimento estão entre os principais fatores para equipes mais satisfeitas

Empatia, comunicação e reconhecimento estão entre os principais fatores para equipes mais satisfeitas

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 10 de abril de 2026 às 10h15.

O estudo Bad Boss Index 2025, realizado pela empresa de recursos humanos Bamboo HR, revelou que 49% dos funcionários trocariam um salário alto por um bom gestor. 

A pesquisa, que entrevistou mil profissionais de diferentes áreas de atuação, ressalta que a influência de um bom líder é essencial para o desempenho de seus liderados. Segundo o levantamento, 70% dos entrevistados afirmam que a boa relação com a gerência  impacta diretamente sua satisfação no trabalho.

O levantamento também mostra que metade dos funcionários já pediram demissão devido a uma gestão ineficiente ou tóxica. Sendo assim, é necessário que os gestores busquem promover um ambiente saudável e amigável para sua equipe. 

Com base nos indicadores apresentados, elencamos a seguir cinco características fundamentais de um bom líder:

Bons líderes não nascem prontos — eles se desenvolvem. Veja como dar esse próximo passo.

1. Apoio e compreensão: 

Um bom gestor se preocupa genuinamente e demonstra empatia com seus colaboradores; oferece flexibilidade para que seus funcionários lide com emergências e assuntos pessoais sem julgamentos. 

2. Comunicação eficaz e feedbacks: 

Uma característica essencial em uma boa liderança é manter a comunicação aberta e fluída com sua equipe, além de ouvir ativamente seus funcionários. Oferecer feedbacks construtivos também é importante para que os funcionários melhorem e se destaquem. 

3. Confiança e empoderamento: 

Bons chefes constroem seus colaboradores para serem independentes, confiam na capacidade de decisão para que cada um execute de forma autônoma suas tarefas, assim estimulam a criatividade e iniciativa. 

4. Reconhecimento: 

Outro hábito ressaltado no estudo são os líderes defensores de seus colaboradores, atuam em favor de aumentos salariais e recomendam promoções. Além de apoiar metas profissionais e celebrar as conquistas de seus liderados. 

5. Criar um ambiente positivo:

Por fim, líderes são responsáveis por manter um espaço seguro, transparente e motivador, para manter o bem-estar de seu time, assim eles terão melhor desempenho. 

Desenvolver líderes passa a ser prioridade

Com base nos dados do Bad Boss Index 2025, fica evidente que a qualidade da liderança deixou de ser um diferencial e passou a ser um fator decisivo na permanência e no engajamento dos profissionais. 

É nesse contexto que a masterclass gratuita do Na Prática, conduzida por Claudia Elisa, ganha relevância. A proposta é aprofundar, de forma prática e acessível, os pilares que sustentam uma liderança saudável — da comunicação estratégica ao desenvolvimento de equipes mais autônomas e engajadas. 

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