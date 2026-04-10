Mais de 50% dos trabalhadores já pediram demissão por causa de chefes ruins

Lideranças ruins atrapalham o desempenho de suas equipes
Estagiária
Publicado em 10 de abril de 2026 às 09h59.
Quanto um chefe ruim pode atrapalhar uma equipe? Segundo relatório da Bad Boss Index 2025, profissionais trocariam promoções (66%), salários altos (49%) e até flexibilidade de trabalho (44%) por um bom líder.
A pesquisa entrevistou mil funcionários de diversas áreas e profissões nos Estados Unidos e 53% deles afirmaram que já deixaram empregos por conta de comportamentos antiéticos, críticas excessivas e expectativas irreais impostas por chefes.
Além disso, atitudes abusivas criam um ambiente de insegurança psicológica onde o erro é punido e a inovação é sufocada. Quando o gestor utiliza o medo ou a pressão desmedida como ferramenta de controle, a equipe para de colaborar e passa a operar em "modo de sobrevivência", focando apenas em evitar conflitos e não em entregar excelência.
Esse desgaste não acontece do dia para a noite, mas é o resultado de uma série de comportamentos que começam de forma sutil, mas que se tornam insustentáveis a longo prazo. Para identificar se uma liderança está cruzando a linha da produtividade para a liderança ruim, o relatório destaca alguns traços. Veja a seguir.Participe da masterclass gratuita e aprofunde sua visão sobre gestão de pessoas
Este é apontado como o comportamento mais destrutivo, com assédio, bullying e desonestidade. O estudo lista situações graves, como gestores que gritam com subordinados, fazem falsas acusações ou até violam a confidencialidade e cometem roubo de salários.
Ocorre quando o líder baseia decisões em preferências pessoais e preconceitos. Isso se reflete em escalas de trabalho desequilibradas, avaliações de desempenho que não batem com a realidade e favoritismo com funcionários protegidos, criando um clima de injustiça na equipe.
Esse comportamento acontece quando o gestor ignora feedbacks e dá instruções vagas de propósito. Isso deixa a equipe sobrecarregada e com a nítida sensação de que o líder prioriza apenas seus próprios interesses.
O chefe micro-gerenciador não delega, toma decisões unilaterais sem consultar os especialistas do próprio time e monitora cada pequena tarefa. Para muitos entrevistados, esse nível de controle é sentido como uma forma de assédio, minando a motivação e a criatividade.
O estudo descreve chefes que raramente agradecem ou que barram promoções de funcionários de alto desempenho. Sem os recursos necessários para o sucesso e sem o devido crédito, a moral da equipe desaba rapidamente.
Focar apenas no que deu errado é um dos maiores motivos de pedido de demissão. Esse comportamento envolve críticas excessivas e a imposição de prazos impossíveis de cumprir, empurrando os colaboradores para o esgotamento físico e mental.
Em última análise, os dados do Bad Boss Index deixam um alerta claro para as organizações de que não adianta investir em escritórios modernos ou pacotes de benefícios robustos se o relacionamento entre líder e liderado estiver corroído.
Se a qualidade da liderança tem impacto direto na permanência, no desempenho e na saúde das equipes, a pergunta que fica é: o que diferencia um gestor comum de uma liderança capaz de sustentar resultados no longo prazo?
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