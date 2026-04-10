Custo de vida e saúde mental pressionam decisões de carreira de jovens, aponta pesquisa

As gerações Z e Millennials estão redefinindo o mercado de trabalho, cerca de 90% desses jovens priorizam o fit cultural e o propósito do trabalho desenvolvido para escolhas profissionais.

O estudo Gen Z and Millennials Survey 2025, realizado pela consultora empresarial Deloitte, mostra que os novos profissionais buscam se encaixar no mercado de trabalho de forma estratégica. Eles estão na contra mão das regras tradicionais e estruturas antigas para priorizar o crescimento pessoal, o propósito e o bem-estar

Para esses jovens, o sucesso de carreira é o equilíbrio de três pilares, chamados de “tríade da felicidade”: dinheiro (segurança financeira), significado (propósito) e bem-estar (saúde mental e flexibilidade). A falta de qualquer um desses pilares é frequentemente o que os motiva a buscar novas oportunidades no mercado.

Os três pilares do sucesso de carreira

Segundo o levantamento, os três pilares da “tríade” da felicidade dependem mutuamente uns dos outros, para eles a falta de um compromete a percepção dos outros, criando um ciclo que pode levar ao esgotamento.

Com base na pesquisa cada pilar funciona da seguinte maneira:

1. Segurança financeira

O dinheiro é visto como a base da tríade. Sem estabilidade financeira, esses profissionais lutam para focar em propósito ou flexibilidade. De acordo com o estudo, profissionais financeiramente seguros são significativamente mais felizes (60% da Geração Z e 68% dos Millennials).

O custo de vida é a maior preocupação dos jovens. Cerca de 52% de ambas as gerações vivem da renda salarial, eles afirmam que suas finanças contribuem diretamente para seus níveis de estresse.

Segundo a pesquisa, os jovens satisfeitos com o salário são mais propensos a acreditar que seu trabalho contribui de forma significativa para a sociedade.

2. Trabalho com propósito

Cerca de 40% dos jovens entrevistados de ambas as gerações afirmam que o trabalho é uma parte central da identidade, por isso buscam carreiras que reflitam seus valores éticos e sociais.

O senso de propósito é considerado fundamental para esses profissionais, ao sentirem que os valores da empresa estão desalinhados aos seus, afirmam não estarem plenamente felizes em seus trabalhos.

3. Bem-estar

O bem-estar engloba saúde mental, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e oportunidades de crescimento. O bem-estar positivo está ligado a líderes que apoiam a saúde mental e oferecem oportunidades de crescimento.

Quem está satisfeito com o reconhecimento que recebe tem maior probabilidade de relatar bem-estar mental positivo (61% na Gen Z e 68% nos Millennials).

O que sustenta uma trajetória profissional no cenário atual

Diante de um mercado em que dinheiro, propósito e bem-estar deixaram de ser objetivos isolados para se tornarem interdependentes, cresce a demanda por formação que ajude jovens profissionais a tomar decisões mais consistentes sobre suas trajetórias.

Nesse contexto, a masterclass com Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, oferece uma perspectiva direta de quem está no centro das decisões que moldam o mercado financeiro e corporativo no Brasil.

Ao compartilhar sua trajetória e visão sobre carreira, liderança e geração de valor, Sallouti ajuda a traduzir como alinhar ambição profissional com escolhas sustentáveis ao longo do tempo — um ponto crítico para quem busca equilibrar os pilares da chamada “tríade da felicidade”.

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