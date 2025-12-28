O prompt que acaba com as respostas genéricas do ChatGPT

ChatGPT (Thomas Trutschel/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 28 de dezembro de 2025 às 05h00.
“Depende.” Essa poderia ser a palavra favorita do ChatGPT. Quem já pediu dicas, planos ou estratégias sabe como muitas respostas parecem iguais, cheias de frases que poderiam servir para qualquer pessoa.
Esse é o efeito da falta de contexto. O modelo tenta agradar a todos, mas acaba não servindo a ninguém em particular. A boa notícia: existe uma forma simples de mudar esse padrão.
Em vez de apenas pedir uma resposta, o usuário pode atribuir um papel específico ao ChatGPT. Isso força o modelo a assumir um ponto de vista, entregando informações mais direcionadas.
Veja a diferença:
Genérico: “Me dê dicas de carreira.”
Específico: “Aja como um consultor de carreira especializado em tecnologia e me dê dicas para migrar de marketing para análise de dados em até um ano.”
No segundo caso, o resultado tende a ser muito mais prático, com etapas claras e relevantes para o perfil descrito.
Um comando poderoso é a fórmula “Aja como + especialista + público + formato”.
Exemplo:
“Aja como um professor de MBA em finanças e explique em linguagem simples, para profissionais de marketing, os três conceitos mais importantes de valuation em formato de lista.”
Esse tipo de prompt elimina respostas vagas porque dá ao modelo contexto, tom e formato de saída.
Estudantes: “Aja como um professor de história e resuma a Revolução Francesa em 5 parágrafos curtos para quem está no ensino médio.”
Empresários: “Aja como um consultor de inovação e sugira três formas de aplicar inteligência artificial em uma pequena empresa de varejo.”
Criadores de conteúdo: “Aja como um roteirista de YouTube e escreva um roteiro de 2 minutos sobre produtividade para jovens profissionais.”
Não há estudos formais que comprovem a eficácia dessa fórmula, mas a experiência de milhares de usuários mostra que ela funciona. Ao dar papéis, contexto e formato, o ChatGPT sai do piloto automático e entrega algo mais próximo do que se espera de um especialista.
A lição é simples: a IA reflete a qualidade do comando que recebe. Quem pergunta de forma vaga recebe respostas vagas. Quem pergunta com clareza, foco e contexto abre espaço para respostas que realmente fazem diferença.
