Mulher mais rica dos EUA cresceu em fazenda de laticínios e agora tem patrimônio de US$ 20,9 bilhões

Diane Hendricks cresceu em uma fazenda de laticínios em Osseo, Wisconsin, mas desde cedo sonhava com uma carreira nos negócios.

Hoje, aos 77 anos, ela se consolidou como a mulher mais rica dos Estados Unidos, com um patrimônio líquido de US$ 20,9 bilhões, segundo a Forbes. Pelo sétimo ano consecutivo, Hendricks lidera a lista das Mulheres Self-Made Mais Ricas dos Estados Unidos.

Sua fortuna é fruto do sucesso da ABC Supply, empresa de materiais de cobertura que ela cofundou em 1982 com seu falecido marido, Ken Hendricks.

O segredo número 1 da mulher mais rica dos EUA

A trajetória de Diane Hendricks é marcada por resiliência e estratégia financeira. Desde a infância, ela demonstrava ambição e um olhar voltado para o futuro.

Ainda adolescente, engravidou e precisou conciliar a maternidade com a busca por independência financeira. Trabalhou em diversas funções até ingressar no setor imobiliário, onde começou a construir sua base para o mundo corporativo.

Seu encontro com Ken Hendricks na década de 1970 foi um divisor de águas: juntos, fundaram a ABC Supply, que em 1998 já faturava US$ 1 bilhão anuais.

Atualmente, a empresa soma mais de 900 filiais e arrecadou US$ 20,4 bilhões em receita no último ano.

Uma lição para empreendedores

A ascensão de Diane Hendricks mostra como o domínio das finanças corporativas pode ser um diferencial competitivo na construção de grandes impérios empresariais.

O planejamento fiscal, a alocação eficiente de recursos e a expansão sustentável foram peças-chave para transformar a filha de fazendeiros na bilionária que hoje domina o setor de materiais de cobertura nos Estados Unidos.

