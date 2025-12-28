Mulher mais rica dos EUA cresceu em fazenda de laticínios e agora tem patrimônio de US$ 20,9 bilhões

(Angela Major | The Janesville Gazette via AP)
Redação Exame
Publicado em 28 de dezembro de 2025 às 05h00.
Diane Hendricks cresceu em uma fazenda de laticínios em Osseo, Wisconsin, mas desde cedo sonhava com uma carreira nos negócios.
Hoje, aos 77 anos, ela se consolidou como a mulher mais rica dos Estados Unidos, com um patrimônio líquido de US$ 20,9 bilhões, segundo a Forbes. Pelo sétimo ano consecutivo, Hendricks lidera a lista das Mulheres Self-Made Mais Ricas dos Estados Unidos.
Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui
Sua fortuna é fruto do sucesso da ABC Supply, empresa de materiais de cobertura que ela cofundou em 1982 com seu falecido marido, Ken Hendricks.
A trajetória de Diane Hendricks é marcada por resiliência e estratégia financeira. Desde a infância, ela demonstrava ambição e um olhar voltado para o futuro.
Ainda adolescente, engravidou e precisou conciliar a maternidade com a busca por independência financeira. Trabalhou em diversas funções até ingressar no setor imobiliário, onde começou a construir sua base para o mundo corporativo.
Seu encontro com Ken Hendricks na década de 1970 foi um divisor de águas: juntos, fundaram a ABC Supply, que em 1998 já faturava US$ 1 bilhão anuais.
Atualmente, a empresa soma mais de 900 filiais e arrecadou US$ 20,4 bilhões em receita no último ano.
Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade por apenas R$ 37
A ascensão de Diane Hendricks mostra como o domínio das finanças corporativas pode ser um diferencial competitivo na construção de grandes impérios empresariais.
O planejamento fiscal, a alocação eficiente de recursos e a expansão sustentável foram peças-chave para transformar a filha de fazendeiros na bilionária que hoje domina o setor de materiais de cobertura nos Estados Unidos.
Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui
Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.
Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.
O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.
Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.
Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui