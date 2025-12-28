Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Mulher mais rica dos EUA cresceu em fazenda de laticínios e agora tem patrimônio de US$ 20,9 bilhões

Bilionária do setor de materiais de construção construiu um império com estratégia financeira e planejamento tributário, liderando o ranking das mulheres mais ricas dos EUA

(Angela Major | The Janesville Gazette via AP)

(Angela Major | The Janesville Gazette via AP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de dezembro de 2025 às 05h00.

Diane Hendricks cresceu em uma fazenda de laticínios em Osseo, Wisconsin, mas desde cedo sonhava com uma carreira nos negócios.

Hoje, aos 77 anos, ela se consolidou como a mulher mais rica dos Estados Unidos, com um patrimônio líquido de US$ 20,9 bilhões, segundo a Forbes. Pelo sétimo ano consecutivo, Hendricks lidera a lista das Mulheres Self-Made Mais Ricas dos Estados Unidos.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Sua fortuna é fruto do sucesso da ABC Supply, empresa de materiais de cobertura que ela cofundou em 1982 com seu falecido marido, Ken Hendricks.

O segredo número 1 da mulher mais rica dos EUA

A trajetória de Diane Hendricks é marcada por resiliência e estratégia financeira. Desde a infância, ela demonstrava ambição e um olhar voltado para o futuro.

Ainda adolescente, engravidou e precisou conciliar a maternidade com a busca por independência financeira. Trabalhou em diversas funções até ingressar no setor imobiliário, onde começou a construir sua base para o mundo corporativo.

Seu encontro com Ken Hendricks na década de 1970 foi um divisor de águas: juntos, fundaram a ABC Supply, que em 1998 já faturava US$ 1 bilhão anuais.

Atualmente, a empresa soma mais de 900 filiais e arrecadou US$ 20,4 bilhões em receita no último ano.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade por apenas R$ 37

Uma lição para empreendedores

A ascensão de Diane Hendricks mostra como o domínio das finanças corporativas pode ser um diferencial competitivo na construção de grandes impérios empresariais.

O planejamento fiscal, a alocação eficiente de recursos e a expansão sustentável foram peças-chave para transformar a filha de fazendeiros na bilionária que hoje domina o setor de materiais de cobertura nos Estados Unidos.

 Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças
Próximo

Mais de Negócios

O ex-estudante de Harvard que fatura US$ 8 milhões vendendo sabonetes

Mulher de 50 anos transformou um passatempo com os filhos em negócio de US$ 1 bilhão

Do aperto ao bilhão: amigos ficaram 2 anos sem salário para criar empresa de US$ 13 bi

Do forno improvisado ao milhão: o empresário que montou uma pizzaria com escala de trabalho 4x3

Mais na Exame

Carreira

De mãe solo na garagem a CEO bilionária: a jornada por trás de uma empresa de US$ 1 bilhão

Negócios

O ex-estudante de Harvard que fatura US$ 8 milhões vendendo sabonetes

Mundo

Chile cria empresa público-privada para exploração de lítio

Brasil

Europa se mobiliza em defesa da Ucrânia após novos ataques da Rússia