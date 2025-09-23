O prompt perfeito: presidente da OpenAI ensina como extrair o máximo do ChatGPT

Durante o último final de semana, uma estrutura de prompt circulou pelos perfis de grandes nomes do setor da inteligência artificial. O framework é atribuído à Ben Hylak, ex-designer da Apple, e foi compartilhado por Greg Brockman, presidente da OpenAI.

o1 is a different kind of model. great performance requires using it in a new way relative to standard chat models. https://t.co/zpgm5ZV2dJ — Greg Brockman (@gdb) January 12, 2025

O prompt é dividido em quatro pilares fundamentais, que trazem um alto nível de contexto para a conversa, otimizando as respostas do chat.

Muitas pessoas só chegam pedindo o que desejam, o que abre portas para respostas genéricas e imprecisas, que não passam nem perto de extrair o máximo que o GPT é capaz de fazer.

A estrutura em questão é focado para a família 'o' do GPT (o1 e o3), os modelos pensantes e mais racionais. Dito isso, ela pode ser reaproveitada no criativo GPT-4 e demonstrar a mesma eficiência.

No exemplo, Hylak está buscando trilhas diferentes para fazer com sua namorada nos arredores de São Francisco, na Califórnia. O texto pode ser adaptado para qualquer contexto e em qualquer lugar do mundo, o que importa são as informações inseridas.

1. Objetivos

"Eu quero uma lista com as melhores caminhadas de média/longa distância em um raio de duas horas de São Francisco. Cada caminhada deve proporcionar uma aventura única e diferente, além de ser pouco conhecida"

Aqui, o usuário mostrou ao GPT exatamente o que ele quer descobrir. LLMs (grandes modelos de linguagem) conhecem milhões de formas de realizar uma tarefa, então é necessário limitar seu objetivo da forma mais concisa e clara possível.

Uma das formas mais fáceis de demonstrar seus objetivos é escrevendo-os como se fosse um tweet com limite de 280 caracteres. Isso impede que você se alongue e perca o foco.

2. Como você quer ser respondido?

"Para cada caminhada, me diga o nome da trilha exatamente como eu posso encontrá-las no AllTrails (Google Maps de trilhas) e me dê, também, as seguintes informações: endereço do ponto de partida da trilha, endereço do ponto final da trilha, o tamanho da trilha em quilômetros, quanto tempo de carro está a trilha de São Francisco, quanto tempo dura a caminhada e qual é o diferencial de cada trilha. Após fazer essa pesquisa, me dê os três melhores resultados."

Esse é um dos passos mais importantes de um prompt, pois o GPT não sabe como você gostaria de ser respondido – a não ser que você o informe. Vale ressaltar que repetir palavras é uma boa ideia na engenharia de prompts, pois a IA entende com mais clareza o que você quer dizer.

Dedique-se a este passo e seja extremamente específico sobre como você deseja a resposta, pois essa é a maneira mais fácil de fazer a IA trabalhar por você e exatamente como você deseja.

3. Alertas e avisos

"Certifique-se de que o nome da trilha está correto, que a trilha efetivamente exista e que sua duração e distância também estejam informados precisamente."

É fundamental, também, informar ao GPT o que você não quer que ele faça. Modelos de inteligência artificial são conhecidos por inventar informações, então esse lembrete é importante para trazer o chat de volta à realidade. Peça para ele verificar as informações mais importantes (e diga a ele quais são essas informações!)

"Não assuma que vocês compartilham o mesmo cérebro," escreveu um influenciador, no X. "Seja extremamente claro a todo o momento, como se você estivesse conversando com uma criança."

4. Chuva de contexto

"Contextualizando: minha namorada e eu fazemos muitas trilhas! Já fizemos praticamente todas as caminhadas de dentro de São Francisco, então nós queremos sair um pouco da cidade. Fizemos a trilha inteira do Monte Tam recentemente e ela foi muito longa, então estamos procurando algo bem diferente para essa semana! Nós gostamos muito de vistas para o mar e adoramos comer bem. Uma coisa que adorei sobre a trilha do Monte Tam foi que ela acaba na cidade de Celebration bem à tempo de tomarmos café da manhã por lá! A trilha dos mísseis perto de Discovery é legal, mas já fomos lá umas 20 vezes. Eu e minha namorada não vamos nos ver por algumas semanas (ela precisa ir à trabalho para Los Angeles), então quero algo bem único para nossa despedida!"

Fale tudo. Seja específico sobre seus gostos e necessidades, explicando porquê você está pedindo o que está pedindo. Quanto mais informações o GPT tiver, melhor.

Ao construir um projeto empresarial ou trabalhar com pesquisas, é nesse momento que você cola pesquisas, dados e atas de reunião. Tome cuidado para não exagerar; filtre o que é mais importante e depois vá refinando conforme a conversa se desenvolve.

A engenharia de prompts é uma competência fundamental atualmente. 65% dos executivos só contratam profissionais com letramento em inteligência artificial.

