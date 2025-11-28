O maior erro de quem quer empreender é esse, segundo uma das líderes mais influentes dos EUA

Emma Grede, sócia-fundadora da Skims, CEO da Good American e a primeira mulher negra jurada do programa Shark Tank (Fonte: Instagram | Reprodução)
Redatora
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 05h00.
Emma Grede sabe o que é começar do zero, e sabe o que é transformar ideias em negócios bilionários. Sócia-fundadora da Skims, CEO da Good American e a primeira mulher negra jurada do programa Shark Tank, ela se tornou uma das vozes mais influentes do empreendedorismo nos Estados Unidos.
Em seu podcast Aspire, Grede revelou o erro mais comum (e perigoso) que ela vê em fundadores iniciantes: esperar pelo momento ideal para começar.
Para ela, não é o plano de negócios impecável ou a ausência de riscos que fazem um negócio dar certo. É a capacidade de agir mesmo diante da incerteza, de ajustar rotas em tempo real e de tomar decisões estratégicas sob pressão. As informações foram retiradas do site CNBC Make It.
Segundo Grede, o maior erro dos novos empreendedores é esperar que tudo esteja 100% pronto — o timing ideal, o capital perfeito, o produto irretocável. “A maioria das pessoas complica demais o processo e acaba não conseguindo começar”, afirmou.
Uma pesquisa da Gallup em 2024 revelou que 62% dos americanos gostariam de ser seus próprios chefes, mas muitos desistem antes de tentar. Os principais motivos? Falta de dinheiro, pouco conhecimento sobre negócios e medo de fracassar.
Mas Grede não tem dúvidas: “Assumir riscos faz parte. O risco não é algo que você pode eliminar — é algo para o qual você precisa se planejar.”
Grede propõe uma mudança de mentalidade importante para quem deseja liderar projetos, negócios ou mesmo sua própria carreira: encarar o risco como uma ação calculada que pode gerar aprendizado, e não como uma ameaça a ser evitada a todo custo.
Essa visão é compartilhada por outro nome de peso, Jeff Bezos. Em entrevista ao podcast Lex Fridman, o fundador da Amazon descreveu dois tipos de risco:
A chave, segundo Bezos, está em saber identificar o tipo de risco que se enfrenta — e agir com rapidez e estratégia quando o risco for baixo.
A experiência de Emma Grede mostra que grandes líderes não esperam condições perfeitas. Eles agem com os recursos que têm, aprendem com os erros e constroem enquanto executam.
É o que aconteceu com nomes como:
Grede resume: “Você pode falhar? Pode. Mas cada falha te dá dados reais sobre o que ajustar. Isso é liderança. Isso é execução.”
