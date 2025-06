O erro que pode virar acerto e fazer um estagiário chegar ao cargo de CEO

O futuro de uma carreira bilionária pode ser decidido ainda na infância. E, em muitos casos, depende de bons resultados em disciplinas de exatas na escola.

Essa é a percepção de Judy Marks, CEO da Otis, empresa líder mundial na produção e serviço de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes.

Para ela, abandonar matemática e ciências cedo demais elimina caminhos profissionais promissores e limita o acesso a cargos de liderança. As informações foram retiradas do Business Insider.

Decisões escolares podem selar o futuro profissional

A executiva, uma das poucas mulheres no comando de uma gigante do setor industrial, destacou o impacto de decisões precoces na formação profissional.

Em um cenário global onde a demanda por profissionais de tecnologia só cresce, a evasão precoce de estudantes das disciplinas de exatas representa não só uma perda individual de oportunidades, mas também um gargalo estratégico para as empresas.

