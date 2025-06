Você tem essas quatro habilidades essenciais que as empresas buscam em jovens profissionais?

Com a transformação digital acelerada, o avanço da inteligência artificial e novas formas de trabalho, o que as empresas buscam em jovens profissionais também mudou.

Mais do que diplomas ou experiência prévia, recrutadores estão atentos a um novo conjunto de habilidades comportamentais e técnicas que indicam preparo para um mercado em constante evolução.

A seguir, veja quatro competências que já estão fazendo a diferença nos processos seletivos — e que devem ser prioridade para quem está começando a carreira.

1. Adaptabilidade e resiliência

Com o avanço da IA e as mudanças constantes do mercado, a capacidade de lidar rapidamente com incertezas tornou-se crítica.

Profissionais que se adaptam a novas funções, ferramentas e cenários geram mais valor e são vistos como ativos estratégicos.

2. Fluência digital e proficiência em IA

Não basta dominar o Office: é preciso entender e usar ferramentas digitais, dados e inteligência artificial de forma estratégica.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, habilidades como análise de dados, ML e alfabetização tecnológica estão em ascensão.

3. Inteligência emocional e colaboração

Competências como escuta ativa, empatia e resolução de conflitos são cada vez mais valiosas num ambiente híbrido ou remoto.

Líderes apontam essas habilidades como diferenciais para formar times coesos e produtivos.

4. Pensamento crítico e resolução de problemas

Resolver problemas complexos com análise lógica e soluções inovadoras é algo que a IA não substitui.

A capacidade de pensar de forma crítica, questionar dados e propor ideias criativas é essencial para as empresas que buscam vantagem competitiva.

