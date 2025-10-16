O dilema do jovem empreendedor: quando parar de planejar e começar a agir?

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)
Redatora
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15h01.
Você já deve ter ouvido frases como “primeiro preciso me preparar mais” ou “ainda não é o momento certo”. Elas soam prudentes, mas, na prática, escondem um problema sério: o medo de agir.
Entre jovens ambiciosos e futuros empreendedores, esse é um dos maiores dilemas da atualidade. O desejo de “acertar de primeira” gera uma paralisia elegante: parece produtividade, mas é procrastinação disfarçada de planejamento.
Enquanto isso, o mercado muda, a concorrência avança e as oportunidades evaporam. A verdade é que quem demora demais para começar, geralmente chega tarde.
Não se trata de abandonar o planejamento, já que ele é o alicerce de qualquer execução bem-sucedida. O erro está em acreditar que o plano precisa estar perfeito antes da ação.
Empreendedores de alta performance sabem que o movimento gera clareza. Eles entendem que só no contato com o mundo real é possível ajustar, validar e evoluir. O aprendizado não acontece antes da execução, mas sim durante.
Em outras palavras, você nunca vai ter todas as respostas. Mas pode começar com as perguntas certas.
Em tempos de LinkedIn e TikTok, é fácil achar que todo mundo tem uma trajetória impecável e que falhar é sinônimo de incompetência.
Mas os maiores nomes do empreendedorismo aprenderam rápido a lição opostas, de que errar cedo é uma vantagem competitiva. Cada tentativa frustrada encurta o caminho até o acerto.
Enquanto muitos esperam o “momento ideal”, quem se arrisca a testar aprende a construir com imperfeição. É assim que nascem as soluções originais e os negócios que realmente prosperam.
Para quem quer empreender, crescer na carreira ou se destacar em qualquer área, a mensagem que fica é que a ação é o verdadeiro diferencial competitivo.
Os profissionais e líderes do futuro não são os que têm as melhores ideias, mas os que sabem tirar ideias do papel e colocá-las em prática com velocidade e aprendizado contínuo.
