Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

O dilema do jovem empreendedor: quando parar de planejar e começar a agir?

Muitos jovens passam meses lapidando ideias e planos, mas o sucesso só começa quando o projeto sai do papel

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15h01.

Você já deve ter ouvido frases como “primeiro preciso me preparar mais” ou “ainda não é o momento certo”. Elas soam prudentes, mas, na prática, escondem um problema sério: o medo de agir.

Entre jovens ambiciosos e futuros empreendedores, esse é um dos maiores dilemas da atualidade. O desejo de “acertar de primeira” gera uma paralisia elegante: parece produtividade, mas é procrastinação disfarçada de planejamento.

Enquanto isso, o mercado muda, a concorrência avança e as oportunidades evaporam. A verdade é que quem demora demais para começar, geralmente chega tarde.

Planejar é essencial, mas agir é decisivo

Não se trata de abandonar o planejamento, já que ele é o alicerce de qualquer execução bem-sucedida. O erro está em acreditar que o plano precisa estar perfeito antes da ação.

Empreendedores de alta performance sabem que o movimento gera clareza. Eles entendem que só no contato com o mundo real é possível ajustar, validar e evoluir. O aprendizado não acontece antes da execução, mas sim durante.

Em outras palavras, você nunca vai ter todas as respostas. Mas pode começar com as perguntas certas.

O medo de errar e a cultura da comparação

Em tempos de LinkedIn e TikTok, é fácil achar que todo mundo tem uma trajetória impecável e que falhar é sinônimo de incompetência.

Mas os maiores nomes do empreendedorismo aprenderam rápido a lição opostas, de que errar cedo é uma vantagem competitiva. Cada tentativa frustrada encurta o caminho até o acerto.

Enquanto muitos esperam o “momento ideal”, quem se arrisca a testar aprende a construir com imperfeição. É assim que nascem as soluções originais e os negócios que realmente prosperam.

Alta performance começa com movimento

Para quem quer empreender, crescer na carreira ou se destacar em qualquer área, a mensagem que fica é que a ação é o verdadeiro diferencial competitivo.

Os profissionais e líderes do futuro não são os que têm as melhores ideias, mas os que sabem tirar ideias do papel e colocá-las em prática com velocidade e aprendizado contínuo.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil. 

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

  • Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

  • Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

  • Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

  • Reconhecimento profissional mais rápido

  • Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

  • Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Execução de Alta PerformanceNa Prática

Mais de Carreira

Como essa startup saiu de um grupo no WhatsApp a um valuation de US$ 500 milhões

7 lições diretas que moldam carreiras de alta performance — de quem vive isso há 30 anos

Quem é Yasmim Patsch, jovem de 16 anos que quer mudar o mundo: ‘Empreender é enxergar oportunidades’

Vale abre programa de trainee de engenharia com salário de R$ 9 mil

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Opinião: nova política habitacional coloca classe média no caminho da casa própria

Política

Pacheco comenta possibilidade de ida para o STF: 'não se faz campanha para isso, mas não se nega'

Future of Money

Criptomoedas são ameaça à 'estabilidade financeira global', diz órgão internacional

Esporte

Fluminense x Juventude: onde assistir, horário e possíveis escalações