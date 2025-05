O conselho de Warren Buffett para quem quer ter sucesso (e não tem nada a ver com dinheiro)

Ao oficializar sua aposentadoria, Warren Buffett — acionista majoritário da poderosa Berkshire Hathaway — surpreendeu ao compartilhar um conselho essencial para os jovens que aspiram enriquecer. Contrariando expectativas, sua recomendação não envolvia estratégias financeiras nem investimentos, mas sim algo mais sutil e profundo: como e com quem você escolhe gastar seu tempo.

Durante a tradicional assembleia anual da companhia, onde anunciou sua saída, o experiente empresário foi direto ao ser questionado sobre qual orientação daria a quem está começando.

“Sua trajetória tende a acompanhar o caminho das pessoas com quem você trabalha”, declarou o bilionário de 94 anos, segundo informações da CNBC Make It. Cercar-se de indivíduos que têm motivações além do dinheiro, segundo ele, garante não só aprendizado contínuo nos negócios, mas também sabedoria para ter êxito na vida como um todo.

As pessoas certas fazem toda a diferença

Apesar de sua genialidade nos negócios, Buffett sempre enfatizou que seus maiores êxitos vieram da convivência com pessoas em quem confiava profundamente — especialmente nos momentos mais desafiadores.

Ele destacou ex-membros do conselho da Berkshire, Walter Scott Jr. e David “Sandy” Gottesman, como figuras fundamentais nesse percurso.Segundo Buffett, escolher as companhias certas molda não apenas resultados, mas também valores duradouros.

Os números comprovam essa filosofia: desde que ele assumiu o comando da empresa, em 1965, até o fim de 2024, as ações da Berkshire Hathaway se valorizaram impressionantes 5.502.284%, conforme o relatório anual mais recente. No mesmo intervalo, o índice S&P 500 apresentou um crescimento de 39.054%.

Buffett resume sua visão com simplicidade: “Você viverá uma vida melhor se seguir um caminho que realmente ama, em vez de tentar imitar alguém que apenas parece ter sucesso financeiro. O ideal é encontrar um trabalho que você manteria mesmo sem precisar do dinheiro — e foi isso que tive por décadas.”

Felicidade: o verdadeiro elixir da longevidade

Além de sucesso profissional, Buffett defende que fazer o que se ama também é um dos segredos para viver mais. “Acredito que uma pessoa feliz tem mais chances de viver mais do que alguém que passa a vida fazendo coisas que não admira”, comentou.

O próprio círculo de Buffett reflete essa longevidade. Walter Scott Jr. viveu até os 90 anos, David Gottesman até os 96, e Charlie Munger — seu parceiro de longa data e ex-vice-presidente da Berkshire — chegou aos 99, falecendo em 2023.

Apesar da afirmação de Buffett tenha se baseado em suas vivências pessoais, essa visão é respaldada pela ciência. Um estudo de Harvard com mais de 80 anos de dados concluiu que os principais fatores de felicidade e longevidade não são o dinheiro, a carreira ou hábitos saudáveis, mas sim vínculos humanos fortes e positivos.

“Relacionamentos positivos nos mantêm mais felizes, mais saudáveis e nos ajudam a viver mais. Ponto final”, disseram os pesquisadores Marc Schulz e Robert Waldinger, pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard.

Dessa maneira, a exemplo de Buffett, o líder que investe em cultivar conexões e fortalecer vínculos positivos com sua equipe não apenas aumenta suas chances de alcançar bons resultados, mas também conquista uma rotina mais equilibrada e feliz, até ganhando mais chances de chegar aos 94.

