Homem de 32 anos ganha US$ 14 mil por mês alugando seus carros para estranhos

A poucos quilômetros do movimentado Aeroporto Internacional Logan, em Boston, Andrei Echeverria, de 32 anos, administra uma frota de veículos que gera até US$ 14 mil mensais em receita.

Tudo começou em 2019 com um único carro e um olhar atento para oportunidades de mercado. Utilizando a plataforma de aluguel Turo — uma espécie de Airbnb para automóveis —, Echeverria oferece modelos mais acessíveis do que os cobrados pelas tradicionais locadoras da região.

A economia para os clientes é clara: enquanto um Jeep Gladiator pode ser alugado com ele por US$ 89 ao dia, o mesmo modelo em outras locadoras de automóveis pode custar mais que o dobro. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Seu negócio escalou rapidamente

Com uma localização estratégica e uma precificação agressiva, Echeverria escalou seu negócio rapidamente. A explosão da demanda por transportes alternativos durante a pandemia foi o ponto de inflexão.

Os ganhos provenientes do aluguel do primeiro carro viabilizaram a compra de um segundo, depois um terceiro, até alcançar uma frota de seis veículos ativos — todos selecionados com foco em apelo visual e diferenciação no mercado.

Ao longo de 2024, seu faturamento ultrapassou US$ 94 mil, dos quais aproximadamente US$ 60 mil foram lucro líquido. Isso além do seu salário fixo de US$ 80 mil anuais como gerente de manutenção em uma casa de repouso.

Essa é uma oportunidade de carreira

O exemplo de Echeverria serve como um microcosmo do que grandes empresas praticam: análise de retorno sobre investimento, alavancagem financeira responsável, gestão de riscos e eficiência operacional. Mesmo em um negócio de pequeno porte, os conceitos aplicados são os mesmos.

Para profissionais de todas as áreas, dominar esses fundamentos pode ser a chave para acelerar a carreira em grandes empresas. Afinal, todas precisam de profissionais capazes de lidar com um dos ativos mais importantes do meio corporativo: o dinheiro.

