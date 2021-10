Plataforma do Nubank abre vagas para especialistas de investimentos

O Nu invest, antigo Easynvest que foi adquirido pelo Nubank em 2020, vai criar uma nova equipe de atendimento para ajudar clientes da plataforma com estratégias de investimento.

Para isso, a empresa está com vagas abertas de especialistas de investimento e quer preencher as posições nas próximas semanas.

Esses profissionais serão contratados diretamente pelo Nubank, seguindo um modelo diferente de contrato dos agentes autônomos e assessores, que são mais comuns na área. Assim, sua remuneração também vai seguir a política e o padrão da empresa.

Segundo Fernando Miranda, líder de investimentos no Nubank, a fintech busca os melhores profissionais do mercado e o principal pilar do serviço será a transparência com os clientes.

A compra do Easynvest marcou a entrada do banco digital no mercado de investimentos. A plataforma possui mais de 2,1 milhões de clientes e R$ 26 bilhões de ativos sob custódia.

Na semana passada, o Nubank reportou seu primeiro lucro líquido: foram 76 milhões de reais de janeiro a junho. E a maior fintech da América Latina planeja uma oferta inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos no início de 2022, esperando uma avaliação de mais de 55 bilhões de dólares.

“Desenhamos essa nova área, que começa a ser construída ainda em 2021, para dar suporte aos clientes que buscam por estratégias de investimentos mais sofisticadas. À medida que o patrimônio cresce percebemos uma necessidade de um atendimento mais especializado e próximo para gestão e diversificação da carteira”, diz Miranda.

Para se inscrever no processo para as vagas, os interessados precisam ter a certificação CPA 20, ter conhecimento sobre produtos financeiros e também com atendimento ao cliente. Certificações como o CEA e CFP serão um diferencial.

As inscrições vão até o dia 31 de outubro pelo site.

