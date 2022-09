Nubank abre primeiro programa de estágio com 70 vagas

Nesta segunda-feira, 19, o Nubank anunciou a aberturas de inscrições para seu primeiro Programa de Estágio.

Batizado de jeito Nu de começar, a iniciativa oferece mais de 70 vagas para diferentes áreas, independentemente do curso de formação.

Quais os benefícios de um estagiário do Nubank?

Entre os benefícios estão o Nu Way of Working, modelo de trabalho híbrido da companhia que irá se adaptar para candidatos que vivem fora de São Paulo de maneira 100% remota, um programa de mentoria interno, bolsa auxílio, além de planos de saúde e odontológico.

Os selecionados também terão acesso ao NuLanguage, programa gratuito de incentivo à língua inglesa.

Quem pode se inscrever no programa de estágio do Nubank?

As vagas serão direcionadas aos estudantes com conclusão de curso prevista entre dezembro de 2023 até julho de 2024 e que tenham interesse em atuar em áreas técnicas do Nubank, entre elas: Engenharia de Software, Produto, Design, Análise de Negócios, Finanças, Risco e Compliance.

As pessoas aprovadas começarão sua jornada no Nubank em Janeiro de 2023.

Como se inscrever no estágio do Nubank?

Mais informações sobre as inscrições do programa estarão disponíveis em sou.nu/estagio-2023 a partir desta segunda.

O banco digital também promoverá uma sessão ao vivo via Zoom para os interessados tirarem dúvidas no dia 27 de setembro, 19h(horário de Brasília), neste link.