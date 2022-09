Quer trabalhar na Amazon? Empresa está com mais de 500 vagas abertas no Brasil; se inscreva

Se você é um profissional em busca de realocação ou de um emprego, saiba que a Amazon está com mais de 500 vagas abertas para diversas áreas aqui no Brasil, com a maior parte para atuar na cidade de São Paulo e na divisão de serviços e soluções em nuvem da big tech, a Amazon Web Services (AWS).

A grande maioria das vagas corresponde ao setor de tecnologia, com posições para programadores, desenvolvedores, profissionais de TI, analistas de dados, dentre diversas outras funções.

A posição mais demandada pela companhia, atualmente, é de desenvolvedor de software. São mais de 150 posições abertas em todos os níveis, desde estagiários até profissionais sênior. Há, ainda mais de 70 posições abertas para arquitetos de software e outras 26 vagas para profissionais diversos de TI e programação.

Embora a Amazon não divulgue abertamente seus salários na página de vagas, é possível estimar uma média salarial dessas posições de tecnologia na big tech de Jeff Bezos.

O site Glassdoor, que reúne vagas de emprego e permite que funcionários informem seus salários e benefícios de forma anônima, informa que o salário médio nacional de software development engineer na Amazon é, em média, de R$ 123.587 por ano, resultado em um vencimento mensal de cerca de R$ 10 mil.

Já um arquiteto de soluções, profissional de TI responsável por alinhar as metas de um negócio em termos de software, plataforma e infraestrutura, recebe em média R$ 213.891 por ano, ainda segundo dados do Glassdoor. Já um técnico de datacenter da Amazon ganha cerca de R$ 75 mil por ano. Para estagiários, o pagamento médio gira em torno de R$ 29,3 mil anuais, um vencimento mensal aproximado de R$ 2,4 mil.

Como se inscrever para as vagas de emprego na Amazon?

Os interessados em trabalhar na Amazon devem acessar o site de carreiras oficiais da empresa e filtrar as vagas conforme sua preferência. Vale dizer que o site de carreiras da Amazon é global, então, o candidato pode ver vagas internacionais e, dependendo da função e do modelo de trabalho, realizar a candidatura.

Na página de carreiras, basta o candidato filtrar pelas vagas no Brasil e selecionar as que mais se encaixem com seu perfil, filtrando por cidade, função, nível e outros. Após escolher a vaga, basta se aplicar. O candidato, então, deverá logar no site com a sua conta da Amazon e fazer a inscrição.

Após isso, ele irá realizar as primeiras etapas do processo seletivo, que constituem de alguns testes de cultura e resolução de problemas. Se aprovado, o candidato será notificado sobre as próximas etapas.

