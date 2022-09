Na Roche, funcionários levam seus cachorros ao escritório como política de bem-estar; veja fotos

Quem tem animal de estimação sabe o quão importante é essa companhia no dia-a-dia. Como uma política de bem-estar, a Roche, multinacional suíça da indústria farmacêuticas, permite que seus funcionários levem seus cachorrinhos de estimação ao escritório sede da companhia em São Paulo (SP).

Na última quinta-feira, 15, o escritório da Roche na capital paulista abriu as portas para dezenas de cachorros para mais uma edição do DogDay da Roche, dia em que os funcionários do escritório da sede da farmacêutica no Brasil são incentivados a levarem seus cachorros de estimação para um dia de trabalho presencial.

O DogDay, porém, não é apenas um dia de descontração para os funcionários, já que a companhia preparou uma dezena de atividades para os companheiros caninos. A empresa preparou uma programação com palestra sobre adestramento positivo, sorteios de brindes, recreação para os bichinhos e lojinha com rações de parceiros do evento.

Como explicou Vivian Oliveira, Coordenadora de Safety, Health and Enviromment (SHE) na Roche Brasil, a ideia da iniciativa é contribuir para a criação de ambientes mais saudáveis e flexíveis. Do outro lado, a empresa acredita que a companhia dos animais de estimação tende a aumentar o engajamento dos funcionários, além de deixar o clima do escritório mais leve e descontraído.

"A Roche é uma empresa altamente comprometida com o bem-estar dos colaboradores e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Por isso, acredita que iniciativas como esta contribuem para a criação de ambientes mais saudáveis e flexíveis. Diversas pesquisas demonstram que ações diferenciadas como essa também contribuem para gerar um aumento no engajamento e na produtividade dos colaboradores", explica Vivian em conversa com a EXAME.

Ainda de acordo com a executiva, as experiências passadas com o DogDay fizeram com que a empresa adotasse permanentemente a ação. Passados dois anos do início da pandemia e com o retorno do trabalho presencial, foi hora de retomar a atividade.

"Sempre tivemos feedbacks muito positivos do nosso público interno. Com o retorno das atividades presenciais, mesmo que em um modelo híbrido, tanto as pessoas, como os pets sentiram a mudança de rotina, mas ter a possibilidade de conciliar o trabalho no escritório com a companhia dos nossos cães é um verdadeiro privilégio", complementa a executiva.

Companhia, carinho e muitos mimos

Para recepcionar a matilha que vinha ao escritório, a Roche preparou parcerias pontuais para oferecer aos animais a melhor experiência possível - e também para que seus tutores e donos pudessem continuar realizando suas atividades ao longo do dia sem ter que dedicar 100% do seu tempo cuidando dos cachorros.

Uma dessas parcerias foi com a empresa de alimentos Nestlé, que forneceu petiscos e brindes da marca Purina aos cachorros presentes na ação. Vale lembrar que a Nestlé, que possui escritório no mesmo prédio da Roche em São Paulo, realizou no semestre passado uma ação parecida e permitiu que seus funcionários também levassem seus companheiros caninos à sede da companhia.

Além dos mimos e brindes aos cachorros, a Roche preparou uma programação exclusiva para o dia. Em parceria com a Kintal Coffee & Dog, empresa especializada em day care e cuidados com cães em geral, a Roche realizou uma palestra sobre adestramento positivo e comportamento canino, com dicas e orientações aos tutores, e atividades de entretenimento aos cachorros, com o apoio de profissionais qualificados para cuidar dos animais em momentos que o colaborador precise de um suporte.

Para que os colaboradores pudessem trazer seus animais ao escritório, a Roche preparou um formulário próprio para a ação e compartilhou a ideia via um memorando interno. Após isso, como explica Vivian, os interessados em participar do evento deveriam preencher o formulário com as informações do cachorro. Nesta comunicação foram enviadas também todas as regras e informações de segurança que deverão ser seguidas pelos colaboradores.

Por questões de segurança e regras do condomínio onde o escritório da Roche está localizado, só foi permitida a entrada de cães.

Além disso, cachorros de grande porte e/ou que estejam classificados como cães potencialmente perigosos ou agressivos, por exemplo, não foram permitidos.

"Foi enviado um formulário a ser preenchido pelos colaboradores, solicitando informações importantes sobre os pets, tais como: porte, raça, idade, cópia da carteira de vacinação e vermifugação, além de foto. Nesta comunicação foram enviadas também todas as regras e informações de segurança que deverão ser seguidas pelos colaboradores", acrescenta Vivian

Além disso, os cães devem estar em dia com as seguintes vacinas: V8, V10, antirrábica, gripe e antiparasitas. Também devem estar vermifugados e são permitidos apenas animais castrados.

DogDay como política de bem-estar

Incentivar os funcionários a levarem seus cachorros ao escritório faz parte do programa global "Live Well, Find Your Balance" da Roche, que tem o bem-estar emocional e recursos de bem-estar como pilares principais.

No Brasil, essa é a quarta edição do DogDay. Entretanto, a primeira edição que acontece no novo escritório da Roche, após a empresa passar 50 anos instalada no seu último endereço, no bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista.

Ainda segundo a executiva da farmacêutica, a afiliada brasileira é pioneira na realização da ação no mundo e pretende promover sistematicamente a cultura do Dog Day. E trazer de volta o evento para o novo escritório da farmacêutica no Brasil foi fundamental para conectar os funcionários com a nova casa, em um momento de retomada ao trabalho presencial.

"O objetivo é transformar estas ações pontuais em rotina, com a possibilidade de, em um futuro próximo, ter um escritório "dog friendly", com um andar específico e um número máximo de pets a serem recebidos por dia, para que os seus tutores possam trazê-los à Roche sempre que quiserem, sem interferir na rotina de trabalho dos demais colegas, que neste caso, poderão optar por trabalhar em qualquer um dos outros 4 pavimentos disponíveis", comentou Vivian.

O melhor amigo da empatia

Segundo um estudo recente da Universidade Nacional de Singapura (NUS), a companhia dos animais de estimação no ambiente de trabalho é, inesperadamente, benéfica aos funcionários: ela amplifica e ajuda a desenvolver a empatia dos trabalhadores.

“Colaboradores que trabalham com animais são treinados a observar constantemente os sinais não-verbais de desconforto. E, curiosamente, essa compaixão provocada pelos pets é transferida, também, para comportamentos em relação aos colegas de trabalho, como dar um esforço extra para ajudar o outro”, explicou Sam Yam Kai Chi, professor associado da NUS e responsável pela pesquisa, ao portal The Straits Times.

