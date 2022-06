No Nubank, funcionários têm desconto em passagens e hospedagens para trabalhar de qualquer lugar

A sede do Nubank, em São Paulo, está de cara nova. Depois de algumas semanas em reforma, a fintech reabriu seu escritório em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.

As paredes roxas e a piscina de bolinha no térreo continuam praticamente iguais, mas o prédio de oito andares e 10,397 m² foi reformulado pensando no modelo híbrido de trabalho, adotado pela empresa de tecnologia depois da pandemia.

"Reformamos as salas de reunião pensando em questões como acústica e iluminação, já que muitas reuniões vão acontecer de forma simultânea, presencial e on-line. Fora isso, criamos mais áreas para colaboração", diz Deborah Abi-Saber, diretora de Recursos Humanos do Nubank.

Os outros dois escritórios que o Nubank possui na capital paulista, outro também em Pinheiros e um no Morumbi, onde fica a recém-adquirida Easynvest, também foram reformados.

Diferente de outras companhias que definiu alguns dias por semana para o trabalho híbrido, os mais de 7 mil funcionários do Nubank precisam ir ao escritório apenas uma semana a cada dois meses. Antes de definirem o novo modelo, o banco digital realizou pesquisas de benchmarking com cerca de 16 empresas de tecnologia e finanças.

"Identificamos que, dessa forma, as pessoas teriam mais flexibilidade e mobilidade. Então, se hoje os nossos funcionários quiserem morar no interior, com essa frequência de presença no escritório eles podem", diz Abi-Saber.

"Outro diferencial é o propósito de estar no escritório, que é a colaboração. Então, se essa é sua semana de ir para o escritório, todo o seu time vai também. Entendemos que essa troca pessoalmente tem uma relevância na nossa cultura", completa.

Assim como outras empresas de tecnologia que crescerem nos últimos anos, cerca de 78% dos funcionários atuais do Nubank foram contratados pós-pandemia e muitos sequer conheciam o escritório do Nubank até agora.

"Para organizar essa volta testamos mais de dez ferramentas de agendamento de presença diferentes e, até julho, estamos fazendo um piloto com uma nova plataforma", diz a executiva.

Outra novidade é que o café do térreo, que antes ficava restrito para uso apenas dos funcionários, agora é aberto para convidados ou clientes.

Um dos grandes focos da nova reforma, além da colaboração, foi melhorar a acessibilidade do prédio para as pessoas com deficiência, com a instalação de rampas pelo escritório.

Embora não abra dados sobre o investimento na reforma das três unidades, segundo Abi-Saber, a ideia era "readequar os novos espaços sem fazer investimentos exorbitantes".

A sede do Nubank ainda conta com uma cobertura, na qual existem quadras e espaços para eventos e happy-hours, sala de amamentação, sala de meditação e uma biblioteca.

Benefícios

E não foi apenas os escritórios do Nubank que mudaram com a adoção do trabalho híbrido. O banco digital também reviu os benefícios pensando nas novas necessidades dos funcionários.

Por lá, além do auxílio home-office no valor de R$ 110 por mês, os empregados passaram a contar com descontos em empresas de passagens e hospedagem como Decolar.com, Buser e BCD Travel.

Além das parcerias, o Nubank, que até então só contava com vale-refeição implementou também o vale-alimentação.

"A nossa abordagem com os funcionários nessa volta foi a mesma que temos com os nossos clientes: foco na experiência, sem modelos rígidos. Então, além de apoiar quem por ventura esteja morando fora de São Paulo, sempre tivemos uma postura de que tudo bem caso alguém não possa vir na semana que foi definida", diz Abi-Saber.

Veja a seguir um vídeo com o novo escritório do Nubank:

