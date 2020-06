Não consegue aprender inglês? Professora ensina como mudar isso

Muito tem se falado sobre mindset, há vários livros, palestras, TED Talks, artigos, e uma das especialistas neste assunto é a Carol Dweck, professora de Stanford, palestrante e autora do livro Mindset: A Nova Psicologia do Sucesso. Mas o que é mindset?

O termo pode ser traduzido como mentalidade, é uma atitude mental ou modelo mental. Também pode ser entendido como nosso caminho de enxergar o mundo e encarar a realidade. É como organizamos e damos sentido às experiências diárias.

Nosso comportamento é fruto do nosso mindset. Diversos estudos de psicologia indicam que o mindset é determinado por vários fatores, dentre eles: biológicos, linguísticos e culturais. Dessa forma, tudo o que nos cerca influencia, em menor ou maior grau, o que somos!

Falando sobre aprendizado de inglês, para muitas pessoas, o problema não está exatamente no inglês e sim na mente, o que elas pensam sobre aprender, crenças que as impedem de atingir a fluência desejada.

Estas pessoas tendem a apresentar um mindset fixo e, consequentemente, mais dificuldade para chegarem à fluência.

Qual é a sua mentalidade para aprender inglês?

1) Mindset fixo

Alunos com esse tipo de mentalidade acreditam que o talento é o único responsável pelo sucesso: ou você nasce com ele, ou não tem. Para eles, habilidades não podem ser desenvolvidas e o esforço de nada adianta. Por traçarem limitações na própria mente, não conseguem, nem tentam ir além. Afinal, para eles, as coisas são como são e muito pouco pode ser feito para mudar.

Enfim, pensam que só é fluente em inglês quem tem talento e falam frases como estas:

“Inglês não é pra mim.”

“Nunca vou conseguir.”

“Ah, isso é muito difícil!”

“A gramática do inglês é muito complicada.”

“Não consigo entender estrangeiros.”

“Eu travo na hora de falar.”

“Já passei da idade.”

2) Mindset de crescimento / aprendizado

Uma mentalidade positiva é a diferença entre um aluno desistir porque ele “não nasceu para aprender inglês” e uma jornada produtiva, mesmo que com erros, que gera evolução no idioma.

Quem tem mindset de aprendizado não se sente derrubado ou fracassado quando comete erros, ele entende que os erros fazem parte do processo. Nesta mentalidade, não há limites, porque a dedicação e o aprendizado podem superar qualquer barreira.

Para eles, sempre existe espaço para evoluir e buscar aperfeiçoamento sozinho e com a ajuda de outras pessoas e ferramentas, questionam-se sobre as melhores estratégias para aprender. Também sabem que há níveis diferentes de conquistas. Para eles essas frases fazem todo o sentido:

“Done is better than perfect!”

“Adoro desafios e me motivo quando consigo superá-los!”

“Vou com medo mesmo.”

“O aprendizado de uma língua não é linear.”

“A língua é viva e está sempre mudando.”

“Não tem mágica pra se tornar fluente, tenho de correr atrás, me dedicar.”

Portanto, vale ressaltar que o mindset de crescimento/ aprendizado não é apenas sobre esforço, é preciso ter abertura, boas estratégias e ótima mentoria. Carol Dweck escreve:

“Na mentalidade fixa, tudo é sobre o resultado. Se você falhar – ou se você não for o melhor – tudo foi perdido. A mentalidade de crescimento permite que as pessoas valorizem o que estão fazendo, independentemente do resultado. Eles estão lidando com problemas, criando novos cursos, trabalhando em questões importantes.”

Agora que já entendemos o que é mindset, sugiro abaixo cinco atividades exploratórias e práticas.

PRIMEIRA ATIVIDADE: Sabendo a diferença entre os dois tipos, vamos fazer esses dois testes para entender como está o seu mindset?

Faça o teste aqui e aqui.

SEGUNDA ATIVIDADE: Algumas frases importantes para você internalizar a fim de abrir sua mente e ter um mindset de crescimento e ajudá-lo a atingir melhores resultados no seu curso de inglês. Junto a elas, algumas frases opostas do mindset fixo para abandonar. Confira:

10 growth mindset statements

What am I missing?

X “I’m not good at this” I’m on the right track.

X “I’m awesome at this” I’ll use some of the strategies we’ve learned

X “I give up” This may take some time and effort

X “This is too hard” I can always improve so I’ll keep trying

X “I can’t make this any better” I’m going to train my brain in math

X “I just can’t do math” Mistakes help me to learn better

X “I made a mistake” I’m going to figure out how she does it

X “She is so smart. I will never be that smart” Is it really my best work?

X “It’s good enough” Good thing the alphabet has 25 more letters

X “Plan A didn’t work”

TERCEIRA ATIVIDADE: Dez exercícios que ajudarão a trabalhar quem tem mindset fixo ou mesmo incrementar ainda mais o mindset de crescimento:

Escreva com a mão não dominante Desenhe com a mão não dominante Escreva de ponta cabeça Leia de ponta cabeça Tome banho no escuro Ouça músicas e tente prestar atenção em apenas um dos instrumentos, depois ouça de novo e eleja outro instrumento. Quando estiver de passageiro no carro, tente somar, subtrair e até multiplicar os números das placas dos outros carros que passam por você. Quando assistir a uma palestra em português, vá traduzindo mentalmente o que ouve, como se fosse um intérprete, para o idioma que você domina. Faça o contrário. Monte quebra-cabeças Jogue memória, xadrez, games, Sudoku etc

QUARTA ATIVIDADE: Assista a estes cinco vídeos para estudar mais sobre o tema, tendo o inglês como ferramenta, pois todos eles são em inglês:

Developing a Growth Mindset with Carol Dweck

Teaching a growth mindset, Stanford

The power of believing that you can improve, TED Talk

Mindset, animated core message from the book

Growth mindset, Talks at Google

QUINTA ATIVIDADE:

Explique para colegas que também estão estudando inglês o conteúdo dos vídeos. Faça uma redação em inglês sobre o que aprendeu. Trace um plano de ação para algumas mudanças de hábito e observe-se.

Boa jornada!

Lígia Velozo Crispino, fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Graduada em Letras e Tradução pela Unibero. Curso de Business English em Boston pela ELC e extensões na área de Marketing na ESPM, FGV e Insper. Coautora do Guia de Implantação de Programas de Idiomas em empresas e autora do livro de poemas Fora da Linha. Colunista do portal Vagas Profissões. Mobilizadora cultural à frente do Sarau Conversar na Livraria Martins Fontes.

Quer falar comigo? https://www.linkedin.com/in/ligiavelozocrispino/

Meu e-mail é ligia@companhiadeidiomas.com.br e Skype ligiavelozo.