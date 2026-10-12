‘Mulher não ajuda mulher’: o receio que uma executiva de compliance levou para a sala de aula

Redatora
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05h00.
Na entrevista de seleção para o ABP-W, Advanced Boardroom Program for Women da Saint Paul, Rudmila Onha Cruz ouviu um aviso da diretora do curso, Christiane Aché. Talvez a turma não tivesse só advogadas ou só pessoas do mercado financeiro. Talvez quase ninguém tivesse a mesma formação que a dela.
“E foi isso que me interessou”, diz.
Executiva jurídica, de compliance e de privacidade de dados, Rudmila passou 15 anos no Banco Votorantim, onde chegou a compliance officer e DPO. Depois, passou pela Azul e pela Vila Rica Capital, gestora em que foi General Counsel e Chief Compliance Officer até o fim de 2025.
Hoje presta consultoria a empresas. No ABP-W, conta, o que aprendeu veio menos do conteúdo técnico, que já dominava, e mais das colegas de outras áreas.
Rudmila passou a vida dizendo que faria arquitetura, mas escolheu direito. No meio da faculdade, entrou no BBA, então um banco de investimentos pequeno “que veio a se tornar muito grande”. Ficou seis anos e meio, de estagiária a advogada.
No Banco Votorantim, onde ficou 15 anos, diz ter feito “tudo o que se faz no mundo financeiro e no mercado de capitais”. Começou no jurídico de asset e fundos e depois foi para a corretora. Com o tempo, assumiu mercado de capitais, recuperação de crédito, seguros, varejo e venture capital. No fim desse período, passou a responder por compliance e se tornou a DPO do banco.
De tudo isso, o que mais gostou de fazer foi gerir pessoas. “Eu sempre cobrei muito das pessoas, mas sempre tive muito orgulho do que todos eles fizeram”, diz.
A migração para compliance e proteção de dados aconteceu quando a função de DPO ainda se consolidava no Brasil. Segundo Rudmila, muitas empresas tratam jurídico e compliance como iguais, mas não são. “O jurídico vai interpretar a norma, mas sempre vai achar a sua defesa. O compliance vai seguir todas as normas que existem dentro da instituição”, ela fala.
Com dados, a intuição de advogada deixou de bastar. Ela passou a trabalhar com matemáticos e engenheiros que perguntavam “de onde você tirou isso?”. Precisou definir o que implementar, que sistemas trocar e o que podia esperar. Um ofício sem resposta, lembra, pode gerar uma multa maior que o faturamento da instituição.
O que sustentou essas decisões, diz, foram os anos de confiança da alta administração e a capacidade de documentar cada escolha. “Compliance tem muito disso, que é aquilo que você faz quando ninguém está olhando”, comenta.
Há cerca de 15 anos, em vez de uma pós em direito, Rudmila fez um MBA em Banking. “Direito eu vou aprender. Eu quero saber o mais estratégico, quero me diferenciar em relação aos meus pares”, diz. Para ela, saber a norma é o básico —- o que vinha a mais era ler balanço e fazer conta.
O ABP-W veio com outra ambição.
Na turma, encontrou fundadoras de empresas, profissionais de marketing e de tributos, executivas de estatais e mulheres de várias regiões do país.
Os módulos de ética e gestão de riscos não trouxeram novidade direta para quem lidava com os temas havia anos. O ganho veio de quem estava ao lado. “Às vezes aquilo que era muito básico pra mim, pra outra pessoa não era”, traz.
Ela diz ter aprendido a detalhar melhor suas explicações, algo que levou para a Azul. Também ficou mais pragmática. “Advogado fala demais. Às vezes enrola, enrola, e a pessoa pergunta: você está querendo chegar aonde?”
Vinda de mercados majoritariamente masculinos, Rudmila chegou com receio de um programa só para mulheres. “A gente tem aquela visão: mulher não ajuda mulher. É tão difícil chegar que, quando você chega, não tem em quem se apoiar.” Temia que as colegas estivessem ali apenas para vender o próprio negócio.
O primeiro trabalho em grupo desfez a impressão. As colegas daquele grupo continuam em sua vida. “Eu poderia ter outras amigas nesse mercado também”, diz.
A rede seguiu depois do curso. Um dos trabalhos que fez após o ABP-W veio do grupo de vagas das ex-alunas. Rudmila participa de mentorias e vê crescer entre as colegas a vontade de retribuir. “A força da comunidade não é só quando eu não estou bem. Às vezes é quando você está bem”, traz.
Depois de 15 anos no banco, Rudmila tirou dois anos sabáticos para cuidar de si e ficar perto da família que estava construindo. O período no ABP-W, conta, despertou a vontade de fazer coisas diferentes e a levou à Azul. Em seis meses, percebeu que aquele não era o caminho. Seguiu para uma gestora menor, onde passou a atender fundações e regimes próprios de previdência.
Neste ano, decidiu se reinventar como consultora. “Eu tenho quase 47 anos, e o que eu decidir agora vai ser praticamente para o resto da minha vida”, conta. Talvez, diz, o caminho não seja mais estar dentro de uma empresa, e sim conhecer várias.
A convicção para essa mudança, ela atribui às histórias que ouviu na sala de aula. “Isso te possibilita falar: eu posso qualquer coisa que eu me coloque a fazer”, finaliza.
Aprender com quem vem de outras áreas é parte do desenho do ABP-W, da Saint Paul. O programa forma executivas que querem chegar aos conselhos ou se relacionar de forma mais estratégica com o board da própria empresa. Elas passam a integrar uma comunidade de mais de 600 mulheres. Conheça o programa