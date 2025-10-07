Minerva Foods abre programa de trainee com salário de R$ 8 mil em São Paulo

A gigante da exportação de carne bovina abre vagas de trainee com salários de R$ 8 mil (Ricardo Benichio/Exame)
Redação Exame
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17h48.
A Minerva Foods está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2026 até o dia 7 de novembro.
As vagas estão disponíveis para as áreas de Logística, Industrial, Comercial, Compra de Gado e Exportação, com atuação em Campinas (SP) e Barretos (SP).
A Minerva Foods é uma das maiores exportadoras de carne bovina na América do Sul e atua também no segmento de processados, comercializando seus produtos para mais de 100 países.
A empresa opera 32 unidades industriais, 12 escritórios internacionais e 14 centros de distribuição, somando mais de 20 mil colaboradores no Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia e Austrália.
Durante os 12 meses de jornada, o trainee passará por uma trilha de desenvolvimento estruturada, com imersões, mentorias e acompanhamento de líderes experientes. Os participantes atuarão em projetos estratégicos que impactam diretamente os resultados da companhia, adquirindo uma visão global do negócio.
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem atender aos seguintes critérios:
O salário inicial é de R$ 8.000. O pacote de benefícios inclui:
As inscrições para o Trainee Minerva Foods 2026 estão abertas até 7 de novembro de 2025 e devem ser realizadas pelo site da empresa.