Minerva Foods abre programa de trainee com salário de R$ 8 mil em São Paulo

A Minerva Foods está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2026 até o dia 7 de novembro.

As vagas estão disponíveis para as áreas de Logística, Industrial, Comercial, Compra de Gado e Exportação, com atuação em Campinas (SP) e Barretos (SP).

A Minerva Foods é uma das maiores exportadoras de carne bovina na América do Sul e atua também no segmento de processados, comercializando seus produtos para mais de 100 países.

A empresa opera 32 unidades industriais, 12 escritórios internacionais e 14 centros de distribuição, somando mais de 20 mil colaboradores no Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia e Austrália.

O programa

Durante os 12 meses de jornada, o trainee passará por uma trilha de desenvolvimento estruturada, com imersões, mentorias e acompanhamento de líderes experientes. Os participantes atuarão em projetos estratégicos que impactam diretamente os resultados da companhia, adquirindo uma visão global do negócio.

Requisitos

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem atender aos seguintes critérios:

Formação superior concluída entre dezembro/2023 e dezembro/2024 nas áreas de Engenharias, Administração, Economia, Medicina Veterinária, Análise de Dados ou correlatas

Inglês avançado (outras línguas serão consideradas diferenciais)

Disponibilidade para atuar presencialmente e mobilidade para mudanças de cidade ou país

Vivências em estágios, intercâmbios, projetos voluntários ou empresas juniores serão diferenciais

Remuneração e benefícios

O salário inicial é de R$ 8.000. O pacote de benefícios inclui:

Vale-refeição ou acesso ao refeitório local

Vale-alimentação

Plano de saúde

Plano odontológico sem coparticipação

Seguro de vida

Wellhub (academias e aplicativos de bem-estar)

Inscrições

As inscrições para o Trainee Minerva Foods 2026 estão abertas até 7 de novembro de 2025 e devem ser realizadas pelo site da empresa.