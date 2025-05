Medo de julgamento leva 17% dos profissionais a preferirem IA a colegas, diz Microsoft

Segundo o relatório da Microsoft “2025: O Ano em que Nasce a Empresa de Fronteira”, 17% dos profissionais entrevistados disseram usar a IA em vez de pedir ajuda a colegas — e o motivo não é apenas produtividade. É medo de julgamento. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A pesquisa ouviu 31 mil trabalhadores em 31 países e revelou que as pessoas recorrem à IA para buscar informações, analisar dados, gerar ideias e pensar criativamente.

Quando questionados sobre o motivo da preferência, além da disponibilidade ininterrupta da tecnologia, muitos citaram razões emocionais: o receio de parecerem inadequados ou despreparados diante de seus colegas.

A ansiedade social como fator silencioso

Alexia Cambon, diretora sênior de pesquisa da Microsoft, explica que a empresa queria entender não só como a IA era usada, mas por que ela se tornava uma alternativa mais atraente que o contato humano.

A resposta tocou em um ponto delicado da cultura corporativa contemporânea: a ansiedade social ainda presente no pós-pandemia.

"Para algumas pessoas, a IA começa a se tornar um substituto para a conexão humana. Mas, muitas vezes, infelizmente, não é para melhor" afirma a especialista em felicidade e palestrante do TEDx, Jessica Weiss.

Ao mesmo tempo em que a IA facilita o trabalho, seu uso como barreira emocional pode enfraquecer relações humanas — ainda essenciais no ambiente corporativo.

Como usar a IA sem perder o lado humano

A IA generativa pode — e deve — ser usada como ponto de partida: desde a geração de ideias até a elaboração de argumentos para conversas difíceis. Isso ajuda profissionais a se sentirem mais preparados e confiantes para interagir com colegas e lideranças.

Profissionais que dominam a habilidade de utilizar a IA com equilíbrio, combinando sua agilidade com empatia e conexão, estarão um passo à frente no mercado de trabalho.

