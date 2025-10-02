MBRF lança programa de estágio com bolsa de até R$ 2.466,67; veja como participar

A empresa de alimentos MBRF, abriu inscrições para o seu primeiro Programa de Estágio em Agropecuária. O programa é direcionado para estudantes dos cursos de Medicina Veterinária, Agronomia e Zootecnia com previsão de formatura no primeiro semestre de 2026.

As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de outubro de 2025, através do portal de carreiras da MBRF: link para inscrição

Modelo de estágio e benefícios

O programa oferece 27 vagas, distribuídas em 21 cidades dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O estagiário receberá uma bolsa-auxílio de R$ 2.466,67 mensais, além de um pacote de benefícios, como:

Assistência médica e odontológica

Acesso a Convênio Academia e aplicativo de bem-estar

Vale-refeição ou alimentação

Vale-transporte

Seguro de vida

Possibilidade de efetivação ao término do estágio

Áreas e atividades do estágio

Os estagiários terão a oportunidade de vivenciar práticas no campo e em diferentes elos da cadeia produtiva agropecuária, com atividades relacionadas a:

Inovação e sanidade animal

Manejo e nutrição

Aumento de produtividade

O estágio oferece uma experiência abrangente e prática, com acompanhamento de especialistas da MBRF, que irão atuar como mentores, garantindo um aprendizado profundo e o desenvolvimento de competências essenciais no setor.

Como se inscrever?

As inscrições para o programa de estágio vão até o dia 24 de outubro de 2025 e devem ser feitas exclusivamente através do portal de carreiras da MBRF: link para inscrição.