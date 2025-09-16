ZAMP, dona do Burger King e Starbucks, têm vagas de estágio com bolsa de R$ 2.300

A ZAMP, dona das marcas Burger King, Popeyes, Subway e Starbucks, abriu inscrições para o seu Programa de Estágio 2026. A iniciativa, oferece trilhas de desenvolvimento e reconhecimento internacional para o estagiário com melhor desempenho, com uma viagem vinculada a uma das marcas do portfólio da ZAMP.

As inscrições se encerram no dia 16 de outubro. O programa é realizado em parceria com a Eureca e oferece uma experiência imersiva no negócio, com foco no desenvolvimento de competências estratégicas e participação em projetos diretamente ligados às prioridades da empresa.

Benefícios do programa

Os estagiários selecionados terão direito a uma bolsa-auxílio de R$ 2.300, além de benefícios como:

Vale-alimentação

Cartão multibenefícios

TotalPass

Plano de saúde e odontológico

Seguro de vida

Requisitos para participação

Podem se inscrever estudantes de todas as áreas de formação, exceto saúde, que estejam matriculados em um curso superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) ou técnico, com previsão de formatura entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027.

É necessário ter disponibilidade para cumprir 30 horas semanais em modelo híbrido, na região do Butantã, em São Paulo. Não há exigência de conhecimento em outro idioma.

Como se inscrever

As inscrições estão abertas até 16 de outubro e podem ser feitas através do link oficial: www.estagiozamp.com.br

Além disso, a empresa realizará ativações em universidades, proporcionando aos estudantes a oportunidade de conhecer as lideranças da ZAMP® e entender mais sobre o negócio e as possibilidades de carreira.