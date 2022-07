Masterclass gratuita debate os desafios do empreendedorismo feminino no Brasil; acompanhe

Não é de hoje que a disparidade de gêneros chama a atenção no mercado de trabalho. Para se ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa recente da Grant Thornton, as mulheres ainda ocupam menos de 40% dos cargos de liderança no Brasil. E, a julgar pelas projeções do Fórum Econômico Mundial, as perspectivas de diminuir este gap também não são das mais animadoras: de acordo com o órgão, ainda serão necessários 136 anos para que a igualdade entre homens e mulheres seja alcançada no ambiente corporativo.

Nesse contexto, iniciativas que visam acelerar esse processo começam a surgir. Dentre elas, está a Aladas, uma plataforma de cursos digitais e gratuitos para mulheres. Fundada em 2020, a empresa tem como principal objetivo encorajar, apoiar e capacitar mulheres que desejam abrir seus próprios negócios ou melhorar sua capacidade de gestão.

“Queremos mudar estatísticas e quebrar vieses inconscientes que vêm impedindo as mulheres de performar no mundo dos negócios”, diz Daniela Graicar, que é fundadora do movimento, no site da empresa.

Jornalista de formação e empreendedora por vocação, Daniela abriu sua primeira agência de Relações Públicas aos 19 anos e hoje lidera um time de 90 profissionais da agência PROS e do Movimento Aladas, além de ser uma das diretoras do selo WOB - Women on Board.

Nesta quarta-feira, 6 de julho, às 19h30, ela participará da Rota Empreendedora, uma masterclass virtual e gratuita promovida em parceria com a EXAME com o objetivo discutir os principais desafios da mulher empreendedora – e quais as habilidades técnicas e emocionais necessárias para enfrentá-los. Os assuntos abordados vão desde como captar recursos e delegar tarefas até como “aprender a dizer não” e cuidar de si. Grandes oportunidades de negócios para mulheres e habilidades essenciais para tirar um negócio do papel também farão parte das discussões.

Veja, abaixo, outros tópicos que devem nortear o debate durante a aula gratuita nesta quarta-feira:

Como captar recursos financeiros, mesmo no início da jornada de empreendedora;

Como equilibrar vida profissional com a vida pessoal;

Como usar as críticas ao seu favor para crescer ainda mais;

Como se manter resiliente, mesmo quando os negócios não vão bem;

Como gerir uma equipe e delegar tarefas;

Como negociar e cobrar pelo seu trabalho.

Saiba mais sobre o Aladas

Nascida em 2020, a Aladas oferece uma plataforma de cursos digitais e gratuitos que abordam soft e hardskills relacionadas à gestão. Produtividade, liderança, autoconhecimento e “mente empreendedora” são alguns dos minicursos que podem ser encontrados no site oficial do projeto – que também reúne vídeos com histórias de mulheres de sucesso e um blog com dicas e informações relevantes relacionadas ao universo do empreendedorismo feminino.