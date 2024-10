Mark Cuban aponta a habilidade chave que diferencia os melhores funcionários

Mark Cuban, um dos empresários mais influentes dos Estados Unidos, tem uma visão clara sobre o que torna um funcionário valioso. Ele acredita que, além de habilidades técnicas e confiança, a principal característica que diferencia os melhores funcionários é a capacidade de reduzir o estresse no ambiente de trabalho. Cuban, que se destaca pela visão estratégica e envolvimento em diversos empreendimentos, compartilhou essa perspectiva recentemente em um evento onde anunciou sua parceria com o Google em projetos de inteligência artificial. As informações são da CNBC.

Para Cuban, a habilidade de solucionar problemas e de minimizar tensões é o que define um verdadeiro profissional de alto desempenho. “O mais importante para mim é que você reduza o estresse, em vez de criá-lo”, afirmou. Ele explicou que muitos profissionais complicam situações simples, tornando o ambiente de trabalho mais difícil e estressante para todos. Funcionários que conseguem analisar a situação, encontrar uma solução e agir com calma são essenciais para o sucesso do time e da empresa.

O impacto do estresse na produtividade

A importância de um ambiente de trabalho com menos estresse não se resume ao bem-estar dos funcionários. Segundo estudos, o estresse no trabalho afeta diretamente a produtividade, gerando perdas de até US$ 300 bilhões (R$ 1,6 trilhão) anuais para empresas americanas. Cuban acredita que, ao reduzir a tensão, o funcionário não apenas melhora sua relação com o chefe, mas também contribui para o crescimento da empresa.

Kandi Wiens, diretora do programa de mestrado em Educação Médica da Universidade da Pensilvânia, concorda que é possível transformar o estresse em um fator positivo. Ela afirma que pessoas com uma “mentalidade positiva em relação ao estresse” são mais produtivas e motivadas no trabalho. Wiens sugere que ao cumprir prazos antes do esperado e demonstrar empatia em momentos desafiadores, o funcionário pode fortalecer a confiança do chefe e construir um ambiente mais harmonioso.

Como desenvolver a habilidade

Para desenvolver essa habilidade, é importante que os profissionais aprendam a gerenciar suas reações diante de desafios e busquem ser proativos na resolução de problemas. Cuban destaca que entender o problema e apresentar soluções práticas, sem alarde, é fundamental. Ao enfatizar os resultados e a capacidade de adaptação, o funcionário se torna um recurso valioso para a empresa.

Além disso, manter compromissos e ser um bom ouvinte pode fortalecer a confiança entre chefe e funcionário, facilitando o trabalho em equipe e promovendo um ambiente mais colaborativo. Com um mercado de trabalho competitivo e exigente, essas habilidades podem fazer toda a diferença. Funcionários que sabem lidar com o estresse de forma eficiente conseguem não apenas se destacar, mas também criar um ambiente que favorece o crescimento e o bem-estar de toda a equipe.