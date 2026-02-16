Três maneiras de discordar de alguém ‘sem parecer arrogante’, fala especialista em psicologia

Você já travou uma discussão no trabalho e, mesmo com bons argumentos, saiu da conversa com a sensação de que perdeu mais do que ganhou? A verdade é que, no ambiente corporativo, não basta estar certo, é preciso saber como dizer as coisas.

Em um mundo onde colaboração, influência e inteligência emocional são cada vez mais valorizadas, dominar a arte de discordar de forma assertiva pode fazer toda a diferença na sua imagem profissional.

Confira a seguir três técnicas que especialistas em psicologia e liderança recomendam para discordar sem parecer rude e fortalecer sua reputação como alguém confiável e equilibrado. As informações foram retiradas de CNBC Make it.

1. Troque a crítica pela curiosidade

Em vez de atacar uma ideia diretamente com um “isso não faz sentido”, mude o tom para algo mais construtivo. A curiosidade abre espaço para o diálogo e demonstra que você está buscando entender, e não vencer.

Exemplos práticos:

“Já estou 80% convencido. Você pode me ajudar com os 20% restantes?”

“Interessante! Como você chegou nessa conclusão?”

“Gosto da ideia. E se tentássemos ajustar o ponto X?”

Isso garante confiança, convida à colaboração e evita desgastes desnecessários.

2. Use ‘sim, e…’ em vez de ‘mas’

Essa técnica, vinda do teatro de improviso, pode transformar suas interações. Trocar o “mas” por “e” muda o foco de oposição para construção conjunta.

Compare:

“Entendi seu ponto, mas acho arriscado.”

“Entendi seu ponto, e estou pensando em como minimizar os riscos.”

O impacto é imediato: você mostra que está junto, mesmo com ressalvas, o que fortalece o senso de equipe e melhora a segurança psicológica do grupo.

3. Proponha um teste em vez de dizer “não”

Rejeitar uma ideia de forma direta pode bloquear qualquer abertura para diálogo. Uma alternativa mais inteligente é sugerir um experimento. Isso reduz resistências e mostra que você está disposto a colaborar.

Tente algo como:

“E se testássemos isso com um cliente na próxima semana?”

“Como seria um piloto dessa ideia em pequena escala?”

Essa abordagem tira o peso do confronto e reposiciona você como um solucionador, não como um opositor.

