Carreira

Três maneiras de discordar de alguém ‘sem parecer arrogante’, fala especialista em psicologia

Aprenda a se posicionar com firmeza e empatia — sem criar conflitos desnecessários

Falar não no trabalho (Issarawat Tattong/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Você já travou uma discussão no trabalho e, mesmo com bons argumentos, saiu da conversa com a sensação de que perdeu mais do que ganhou? A verdade é que, no ambiente corporativo, não basta estar certo, é preciso saber como dizer as coisas.

Em um mundo onde colaboração, influência e inteligência emocional são cada vez mais valorizadas, dominar a arte de discordar de forma assertiva pode fazer toda a diferença na sua imagem profissional.

Confira a seguir três técnicas que especialistas em psicologia e liderança recomendam para discordar sem parecer rude e fortalecer sua reputação como alguém confiável e equilibrado. As informações foram retiradas de CNBC Make it.

Chegou o momento de dominar a habilidade que define os grandes profissionais.

1. Troque a crítica pela curiosidade

Em vez de atacar uma ideia diretamente com um “isso não faz sentido”, mude o tom para algo mais construtivo. A curiosidade abre espaço para o diálogo e demonstra que você está buscando entender, e não vencer.

Exemplos práticos:

  • “Já estou 80% convencido. Você pode me ajudar com os 20% restantes?”
  • “Interessante! Como você chegou nessa conclusão?”
  • “Gosto da ideia. E se tentássemos ajustar o ponto X?”

Isso garante confiança, convida à colaboração e evita desgastes desnecessários.

2. Use ‘sim, e…’ em vez de ‘mas’

Essa técnica, vinda do teatro de improviso, pode transformar suas interações. Trocar o “mas” por “e” muda o foco de oposição para construção conjunta.

Compare:

  • “Entendi seu ponto, mas acho arriscado.”
  • “Entendi seu ponto, e estou pensando em como minimizar os riscos.”

O impacto é imediato: você mostra que está junto, mesmo com ressalvas, o que fortalece o senso de equipe e melhora a segurança psicológica do grupo.

3. Proponha um teste em vez de dizer “não”

Rejeitar uma ideia de forma direta pode bloquear qualquer abertura para diálogo. Uma alternativa mais inteligente é sugerir um experimento. Isso reduz resistências e mostra que você está disposto a colaborar.

Comunique-se com confiança, empatia e impacto — e conquiste novas oportunidades na sua carreira.

Tente algo como:

  • “E se testássemos isso com um cliente na próxima semana?”
  • “Como seria um piloto dessa ideia em pequena escala?”

Essa abordagem tira o peso do confronto e reposiciona você como um solucionador, não como um opositor.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho

