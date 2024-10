Maioria das empresas usam IA com seus funcionários — e grande parte deles não percebe

Desde o lançamento do ChatGPT pela OpenAI em novembro de 2022, a inteligência artificial tornou-se uma prioridade para empresas, com a promessa de impulsionar a produtividade. Dados da Gallup indicam que 93% dos executivos de RH das empresas Fortune 500 afirmam que suas organizações já começaram a utilizar IA para melhorar práticas de negócios. No entanto, a maioria dos funcionários ainda não percebe essa mudança: apenas um terço dos trabalhadores nos EUA diz que suas empresas estão implementando IA, com uma adoção mais visível em indústrias de colarinho branco. As informações são do Gallup.

Usos da IA no local de trabalho

Apesar da prioridade dada pelos líderes, a frequência de uso da IA pelos trabalhadores é baixa. Cerca de 70% dos empregados afirmam que nunca utilizam IA em suas funções, enquanto apenas 10% a utilizam semanalmente. Esse quadro sugere que, para aumentar a adoção, as empresas precisam comunicar melhor suas estratégias e oferecer treinamentos.

Aqueles que utilizam IA no trabalho a empregam principalmente para geração de ideias e automação de tarefas. Aproximadamente 41% dos usuários usam IA para gerar ideias, enquanto 39% a utilizam para consolidar informações ou dados e para automatizar tarefas básicas. Esse uso é mais comum entre líderes, que também relatam benefícios na eficiência organizacional.

Estratégias para incentivar o uso de IA

A Gallup identificou três estratégias chave para que as empresas possam aumentar a adoção de IA entre os funcionários:

Plano de integração claro e comunicativo

Embora a maioria dos executivos de RH declare que suas organizações estão utilizando IA, apenas uma pequena parte dos funcionários reconhece ter recebido comunicação clara sobre um plano de integração da tecnologia. Aqueles que afirmam que existe um plano são 2,9 vezes mais propensos a se sentirem preparados para trabalhar com IA, e 4,7 vezes mais propensos a se sentirem confortáveis utilizando-a. A comunicação clara da estratégia é fundamental para que a maioria dos funcionários, que não são adotantes precoces, sinta-se mais segura.

Estabelecimento de diretrizes para o uso de IA

Uma parcela significativa dos trabalhadores, 70%, relata que suas empresas não possuem diretrizes para o uso da IA. Entre os trabalhadores em indústrias de colarinho branco e aqueles que usam IA ocasionalmente, ainda assim mais de metade não dispõe de orientações claras. Essa falta de diretrizes cria obstáculos na utilização da tecnologia e aumenta riscos de segurança. Estabelecer políticas de uso pode capacitar os funcionários a utilizar IA de maneira eficaz e segura, reduzindo o risco de mal uso ou de ameaças à segurança da informação.

Treinamento alinhado ao papel dos funcionários

Para muitos empregados, especialmente aqueles que utilizam IA pelo menos uma vez ao ano, não há oferta de treinamentos sobre o uso da tecnologia. Quando treinados, os funcionários são 89% mais propensos a acreditar que a IA terá um impacto positivo em sua produtividade e eficiência. O treinamento formal é essencial para que os trabalhadores se sintam incentivados a explorar as ferramentas de IA, aumentando sua capacidade de usá-las de forma independente e eficaz.