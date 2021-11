Magalu oferece curso de programação para pessoas com 40 anos ou mais

O Magalu anunciou nesta quinta-feira, 4, um novo programa de formação em tecnologia: o Desenvolve 40+.

A empresa vai oferecer 100 bolsas integrais para pessoas com 40 anos ou mais, com 50% dessas bolsas destinadas a pessoas autodeclaradas pretas ou pardas.

Em parceria com a Let’s Code, os alunos terão 200 horas de curso ao longo de três meses. A iniciativa tem como objetivo formar programadores para o mercado e ainda aumentar a diversidade etária no setor de tecnologia.

No LuizaLabs, setor de tecnologia e inovação da empresa, somente 14,2% dos profissionais estão nessa faixa etária. Assim, a empresa também investe em aumentar a sua diversidade interna.

Para participar, é necessário ter 40 anos ou mais, ensino médio completo e morar no Brasil. Também é necessário ter disponibilidade para assistir às aulas online de segunda, quarta e sexta, das 19h às 22h.

Além das aulas ao vivo e online, o curso também tem 92 horas de conteúdo assíncrono. A formação vai desde os primeiros conceitos de Python até os níveis mais complexos da linguagem.

As inscrições ficam abertas até o dia 22 de novembro pelo site.

