Loggi lança programa para formar mulheres como gerente de produto

A Loggi, empresa de logística por meio da tecnologia, lança nesta quinta-feira, 20, um programa inédito para formar dentro da companhia gerentes de produto. A primeira turma será exclusivamente para mulheres e não é necessário ter experiência prévia na área.

"A área de Gerenciamento de Produto é considerada celeiro para umas das profissões do futuro, mas ainda há uma ausência de profissionais com os requisitos que atendam às demandas deste setor”, fala Arthur Debert, cofundador e CPO da Loggi.

Segundo o cofundador, o gerente de produto é o elo entre os clientes, a estratégia da empresa e a tecnologia. Essa profissão exige conhecimento em negócios, fatores humanos e tecnologia.

“Por isso, o trabalho desse profissional é literalmente o desdobramento da estratégia da Loggi no mundo real. A profissional que participar do Future PM irá entender a necessidade de mercado, como gerar valor para seus clientes e, com isso, aumentar o impacto da empresa”, explica ele.

Para acelerar a expansão da área de Gestão de Produto, o programa Future PM terá duração de dois anos. Cada participante entra como gerente de produto e sairá como gerente de produto sênior.

Ao longo do programa, dois mentores experientes vão acompanhar seu desenvolvimento e cada PM passará por dois times diferentes na empresa.

Mentoria e rotação são dois dos quatro pilares do programa. A maior parte do aprendizado técnico se dará no dia a dia com o time de tecnologia e trabalhando em problemas reais. As participantes também aprenderão a trazer resultados que estejam alinhados à estratégia da empresa e às necessidades dos clientes.

Podem se inscrever pessoas recém-formadas em qualquer área, com até 2 anos de experiência profissional. É necessário ler inglês com fluência, ter ótima comunicação verbal e escrita, curiosidade, proatividade e capacidade de aprendizado rápido.

As inscrições ficam abertas até o dia 4 de junho pelo site de carreiras da Loggi.