A Loft, startup que atua na área de compra e vendas de imóveis, montou uma equipe para acompanhar de perto o desempenho, as queixas e os elogios dos seus funcionários quanto ao trabalho remoto.

Com a necessidade de trabalhar à distância devido à pandemia, profissionais têm descoberto as vantagens e desvantagens do home office. Uma pesquisa feita pela Orbit Data Science mostra que a aprovação desse tipo de trabalho pelo brasileiro tem oscilado durante a pandemia.

Na Loft, 86% dos funcionário disseram que estão adaptados ao home office. As perguntas feitas aos funcionários devem ajudar a empresa a montar um modelo trabalho para o ano de 2021.

Com o aumento do trabalho remoto, diversas empresas têm se atentado mais a mudanças de cultura e nas dinâmicas de trabalho.

No último mês, o Facebook criou um cargo para um gestor de home office, pessoa responsável por definir a políticas do novo modelo de trabalho. Entre os grandes desafios para as empresas estão a ergonomia dos funcionários, atenção à saúde mental e a integração dos colaboradores.

A área de perfomance da Loft, que tem 13 participantes, é vinculada ao departamento de Recursos Humanos e tem métricas para acompanhar motivação, necessidades e desempenho dos funcionários à distância. Desde o início da pandemia, a empresa decidiu colocar toda a equipe em home office.

Na empresa, 45% dos funcionários querem uma jornada mista. De acordo com a diretora de Recursos Humanos, Renata Feijó, o poder de escolha é o que garante a motivação para o trabalho.

Atualmente, cerca de 10% da força de trabalho do Brasil está trabalhando de forma remota, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.