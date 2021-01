Localiza seleciona 60 desenvolvedores para curso gratuito e online

A Localiza abriu inscrições para uma oportunidade de aceleração de carreira de desenvolvedores. Em parceria com a startup Gama Academy, a empresa vai selecionar 60 pessoas para um curso gratuito e online voltado para as linguagens .Net, React e Kotlin.

Ao final do programa, os profissionais podem ter chance de contratação para trabalhar em Belo Horizonte no LocalizaLabs, laboratório de tecnologia e inovação, junto com cerca de 700 funcionários.

Segundo o diretor de tecnologia, André Petenussi, os alunos vão ter contato com especialistas de referências na área e poderão se qualificar para o mercado de trabalho.

“Queremos construir o futuro da mobilidade e, para alcançarmos nosso propósito, precisamos construir um time forte de tecnologia que irá criar soluções para o negócio e para a sociedade”, comenta ele.

Serão três turmas de 20 alunos, cada uma focada em uma linguagem, e três semanas de aulas. Para participar, a empresa pede que os desenvolvedores tenham um ano de experiência de trabalho. E também é necessário ter mais de 18 anos. O inglês não é obrigatório na seleção, mas será um diferencial.

O processo de seleção é semelhante ao de uma vaga de emprego na área. Os inscritos passarão por teste de cultura de inovação e uma avaliação técnica.

Depois, haverá um teste de comportamento e uma entrevista com o time da Localiza e da Gama Academy.

As inscrições estão abertas até o dia 17 de janeiro pelo site.