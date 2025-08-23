'Liderar não é sobre status ou poder. É sobre a vontade de aparecer e ser corajoso', diz Brené Brown

Para Brené Brown, professora e pesquisadora norte-americana, liderar é ter coragem. "Liderar não é sobre títulos, status ou poder. É sobre a vontade de aparecer e ser corajoso", afirma ela no best-seller Dare to Lead, publicado em 2018.

A frase tem sido repetida em salas de reunião, workshops de liderança e fóruns corporativos. Mas o que exatamente ela quer dizer — e por que incomoda tanto?

Este treinamento de 4 aulas virtuais ensina como ser um líder de alta performance (e dá certificado!). Clique aqui e garanta sua vaga por R$ 37.

Liderar é ter coragem

Em um mundo onde ainda se confunde autoridade com liderança, a frase funciona como um espelho incômodo. Afinal, quem nunca conheceu um chefe que adorava o crachá, mas se escondia nas crises? Que impunha respeito pelo título, mas nunca inspirou confiança? Que exigia resultados, mas nunca oferecia segurança psicológica para inovar?

Brené Brown defende um modelo de liderança menos baseado no "comando e controle" e mais centrado em coragem, empatia e vulnerabilidade. Para ela, o verdadeiro líder não é aquele que sabe tudo — é aquele que tem coragem de aprender ao lado do time, admite erros, ouve, aparece nas conversas difíceis e não se esconde quando o jogo aperta.

Aprenda as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro. Esse treinamento as ensina por apenas R$ 37.

Mas, afinal, como aplicar esse tipo de liderança na prática? A seguir, quatro reflexões para quem quer ir além do cargo e se tornar o tipo de líder que as pessoas realmente querem seguir.

Lições para ser um líder melhor

1. Troque o controle pela confiança

Muitos líderes ainda acreditam que precisam controlar tudo para manter a autoridade. Mas liderar com base no medo gera apenas obediência — nunca comprometimento.

Confiança se constrói na prática, não no discurso. Delegar com clareza, dar autonomia real e estar presente para apoiar (sem microgerenciar) são atitudes que mostram ao time: "eu confio em vocês". E a confiança, diferente do controle, multiplica o potencial das pessoas.

2. Tenha conversas difíceis — com coragem e empatia

"Fingir que está tudo bem quando não está" é uma das formas mais comuns de covardia corporativa. A liderança corajosa, segundo Brené Brown, exige que você apareça para conversas desconfortáveis: feedbacks duros, decisões impopulares, situações mal resolvidas.

Mas coragem não significa dureza. Significa dizer o necessário com respeito, escuta ativa e disposição para aprender com o outro.

Por R$ 37, este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro.

3. Vulnerabilidade não é fraqueza. É liderança em ação.

Admitir que você não sabe tudo, que errou, que está com medo. Isso não diminui sua liderança — aumenta sua humanidade. Líderes que demonstram vulnerabilidade criam ambientes onde as pessoas também se sentem seguras para serem autênticas.

Ao contrário do mito corporativo, pessoas não seguem quem parece invencível — seguem quem é real. Isso não significa perder a autoridade, e sim ampliá-la com conexão.

Esse treinamento ensina como ser um líder mais completo por R$ 37

Tendo em vista a missão de capacitar empreendedores e líderes brasileiros, a EXAME se une à Saint Paul para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO