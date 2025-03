Liderança fraca é o desafio número 1 para adotar IA nas empresas, diz mentor de CEOs

Glenn Gow é conhecido por ser mentor dos CEOs de sucesso.

Em um artigo publicado pela Forbes, o executivo é categórico em afirmar que a implementação bem-sucedida da inteligência artificial nas empresas depende de uma liderança forte. Em outras palavras: é responsabilidade do CEO liderar a implementação da IA em todos os setores da empresa.

"O desafio do CEO é abraçar estratégias orientadas por IA em toda a empresa como um esforço colaborativo" Glenn Gow, mentor dos CEOs de sucesso

Para ele, a IA é uma oportunidade de ouro para os CEOs. Ignorá-la pode sair caro e deixar as empresas para trás. “Ao adotar implementações orientadas por IA, as empresas podem permanecer competitivas, ágeis e responsivas às necessidades evolutivas do mercado e dos clientes”, escreve ele no documento.

E a notícia animadora é que não faltam oportunidades para adotar a tecnologia no ambiente corporativo. Gow vê espaço para implementação nos mais diferentes setores – vendas, marketing e RH são apenas algumas.

Há espaço para IA em todos os setores

Mais vendas qualificados, menos trabalho manual

Ferramentas de inteligência artificial estão ajudando equipes comerciais a focar no que realmente importa: vender. Com a automação, a tecnologia consegue qualificar potenciais clientes antes mesmo de um vendedor entrar em contato. E não há nada mais valioso para uma organização do que eliminar tarefas manuais e morosas.

“Os bots de vendas agora qualificam visitantes online antes de encaminhá-los para os representantes comerciais”, explica o mentor de CEOs. Segundo ele, a IA pode analisar dados como perfil, engajamento e histórico de compras para avaliar as chances de conversão. Na prática, isso quer dizer mais tempo para focar em vender.

Campanhas mais certeiras e personalizadas

A IA está tornando o marketing mais eficiente ao analisar dados e entender o que cada cliente realmente quer. Com isso, cria campanhas mais personalizadas, gerando e-mails, anúncios e descrições de produtos sob medida para cada público.

Gow vê muito valor nisso. “Ao analisar os dados dos clientes, a IA pode personalizar interações e aumentar o engajamento”, explica. “Além de criar experiências mais personalizadas por meio de chatbots, ela também ajuda a desenvolver campanhas de marketing mais direcionadas.”

RH: contratações mais rápidas e sem vieses

No recrutamento, a IA está acelerando processos e tornando a seleção de talentos mais justa. Ela pode redigir descrições de vagas em poucos segundos, eliminar preconceitos inconscientes na escolha de candidatos e encontrar perfis que realmente combinam com as vagas.

“Um modelo de IA bem treinado pode criar descrições de cargos mais rápido do que profissionais de RH. Além disso, a IA pode eliminar vieses e ser mais eficaz do que buscas por palavras-chave ao combinar candidatos com as vagas certas.”

Atendimento ao cliente: respostas rápidas e eficientes

Chatbots com inteligência artificial estão assumindo a linha de frente no atendimento ao cliente. “Os chatbots com IA se tornaram a primeira camada do atendimento ao cliente”, define o coach. De acordo com ele, essas ferramentas podem:

Responder dúvidas de usuários;

Fazer transações financeiras;

Identificar padrões de comportamento.

E isso tem muito valor para as organizações. Dessa maneira, a equipe humana pode focar nos atendimentos mais complexos.

Um movimento que começa do topo

O futuro pertence às empresas que souberem integrar a inteligência artificial às suas operações. E, como alerta Glenn Gow, esse movimento começa no topo: com um CEO disposto a liderar a transformação para uma empresa muito mais digital e tecnológica.

Com isso em mente, Saint Paul e EXAME oferecem uma imersão exclusiva sobre o impacto da inteligência artificial na tomada de decisões estratégicas e na transformação dos negócios.

O evento acontece na próxima segunda-feira, 24 de março, das 8h30 às 14h, en formato presencial na Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 - 4º andar. É uma oportunidade única para executivos e conselheiros explorarem as aplicações reais da IA, os desafios e oportunidades dessa revolução e como se preparar para liderar nesta nova era.

AGENDA DO EVENTO

8h30 - 9h00: Welcome Coffee

9h00 - 9h20: Por que IA é um tema relevante para C-Leveis, com Ana Paula Zamper

9h20 - 10h50: Masteclass Inteligência Artificial, com Adriano Mussa, Ph.D

10h50 - 11h10: Coffee Break

11h10 - 12h00: Laboratório Prático de IA, com Marcos Sanchez

12h00 - 13h00: Casos de sucesso da aplicação de IA nos negócios, com Ana Paula Zamper, Roberto Caldeira Cury, Ana Paula Wirthman e Oscar Basto

13h00 - 14h00: Almoço de Networking